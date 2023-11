Bruselas advierte que la situación fiscal de España es "muy difícil"

En consecuencia, no tiene en cuenta el impacto presupuestario que tendrán las medidas que anunció Sánchez en su investidura la semana pasada, como la prórroga de la reducción del IVA para alimentos hasta junio de 2024.

Estos valores abren la puerta a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo en la próxima primavera, una vez que las reglas fiscales de la UE vuelvan a aplicarse ya sea en su versión reformada si los Veintisiete logran un acuerdo o en su versión anterior si no lo consiguen.

La Airef recomienda moderación en el gasto para ahorrar 9.000 millones al año

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha advertido del contexto económico incierto y complejo y con unas perspectivas de crecimiento del PIB para 2024 peores de las que se tenían a principio de año, con revisiones a la baja desde el verano, por lo que ha recomendado moderación en el gasto.



Herrero ha impartido una ponencia en el X Foro de Economía de Castilla-La Mancha 'Empresa familiar, compromiso y futuro", que se celebra este martes en Toledo, organizada por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha.



La presidenta de la Airef ha indicado que la previsión de este organismo de crecimiento real para el 2024 es del 1,7% y que ya se están empezando a ver los signos de desaceleración en la forma de un endurecimiento de las condiciones monetarias, una persistencia de la inflación y tensiones geopolíticas que tendrán repercusiones.



También ha manifestado que la inflación se mantendrá alrededor del 4% si no se prorrogan las medidas para su contención.



Herrero ha ofrecido una conferencia sobre la situación, perspectivas y retos de las finanzas públicas españolas, y ha señalado que el 2024 será un año relevante porque se volverá a un sistema de reglas fiscales tras la suspensión de cuatro años por la pandemia de coronavirus.



En ese sentido, ha apuntado que, aunque no se fijarán objetivos de gasto, sí se recomienda moderación por lo que ha pedido a las administraciones públicas prudencia y consensuar el crecimiento del gasto.



Herrero, además, ha urgido al Ministerio de Hacienda a presentar una estrategia fiscal a medio plazo 2025-2028, que ha de ser exigente porque los diez años siguientes la deuda tiene que seguir una senda decreciente.



Ha planteado, en ese sentido, un ajuste anual equivalente al 0,64% del PIB, lo que serían unos 9.500 millones de euros anuales.



No obstante, ha advertido de que el Gobierno ya va tarde en esa estrategia.



Herrero ha avisado también sobre otras circunstancias como el problema del descenso de la población en edad de trabajar y la sostenibilidad de la Seguridad Social.



La presidenta de la Airef ha instado a cambiar el rumbo hacia la sostenibilidad de las financias publicas y ha considerado que debe hacerse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.