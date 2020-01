Empresarios andaluces piden a Airbus más carga de trabajo de aviones civiles

La Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) fue la primera organización que reaccionó al anuncio del pasado jueves del presidente del Airbus España, Alberto Gutiérrez, sobre el inminente inicio de conversaciones con los sindicatos para buscar alternativas a la necesidad de ajustar la carga y la capacidad en la división militar de la compañía. "Desde esta federación ya se advirtió de que iba a ser un año complicado dada la inminencia del inicio de las negociaciones del convenio de Airbus, con lo cual estas declaraciones no aportan ninguna novedad. No obstante, no negamos el mal rendimiento en cuanto a ventas de la división militar de Airbus en los últimos años", aclaró Carlos Jacinto Marín, director gerente de Fedeme.

Récord de unidades entregadas en 2019 La división comercial de Airbus entregó 863 aviones a 99 clientes durante 2019, lo que supone un récord histórico para la compañía europea. Esta cifra de entregas supone un 8% más que lo conseguido en 2018. La familia del A320 fue la más exitosa con 642 unidades, por las 112 del A350, las 53 del A330, las 48 del A220 y las 8 del A380. Además, Airbus vendió 1.131 aviones en 2019.

Como solución, la organización empresarial demandó a la multinacional aeronáutica, participada por el Estado español, que compense la potencial pérdida de empleos cualificados por las bajas ventas en programas militares como el A400M o el C295, que suponen en torno a una cuarta parte de la producción andaluza, trayendo a Andalucía más paquetes de trabajo de aviones comerciales como el A320neo, cuyas cifras comerciales están en máximos.

"Es decir, que exista por parte de Airbus un reparto de la producción de manera que lleguen a Andalucía algunos de estos programas civiles estrella que tanto éxito están cosechando y donde en mercados como el alemán no dan abasto con las entregas", apuntó Jacinto.

Llamamiento a la Junta

En esta línea, Fedeme, "en nombre de la industria auxiliar a la que representa", aboga por el diálogo y la cooperación entre todos los agentes implicados. "Nos ponemos a disposición de Airbus y sindicatos, al objeto de abordar soluciones consensuadas que posibiliten la subsistencia de este tejido empresarial y el empleo que genera", señaló el director gerente de la federación.

Además, la patronal de empresas del metal solicitó con urgencia una reunión con el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, para pedirle un mayor "apoyo a esta industria por parte de la administración autonómica, al objeto de garantizar la estabilidad de un sector que se ha convertido en buque insignia de esta comunidad".

La propuesta de Fedeme es trabajar en alternativas que "permitan al mismo tiempo la captación de nuevos proyectos, líneas de negocio y la entrada en nuevos mercados, posibilitando el diversificar la excesiva dependencia respecto a un único cliente".

Reacción de Vox

Vox, que apoyó a Juanma Moreno en su investidura como presidente del Gobierno andaluz, también reclamó ayer a la Junta que actúe para garantizar el empleo en las plantas andaluzas de Airbus.

Vox manifestó que el Gobierno autonómico debe "evitar a toda costa" que se produzcan esos despidos. "El Gobierno de la región con más desempleo no puede quedarse impasible ante este anuncio con la inquietud que genera. Estaremos pendientes de que sean proactivos en las soluciones", indicaron.