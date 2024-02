Gobierno y agricultores avanzan en la negociación pero la movilización continuará hasta que no haya concreciones

El Gobierno seguirá negociando un paquete de medidas con las organizaciones agrarias en los próximos días, tras haber avanzado en algunas cuestiones, como las relacionadas con la Política Agraria Común (PAC), según ha afirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Tras reunirse este miércoles con los máximos responsables de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, Planas ha reconocido que se han dado "avances importantes pero aún queda un trecho por concluir" y se ha emplazado a una nueva reunión con ellos a principios de la próxima semana, mientras continúan los encuentros técnicos.

El ministro ha destacado que se reunirán para concretar medidas que puedan aplicarse de manera inmediata, como en la declaración de la PAC de 2024 y la condicionalidad de las ayudas.

Planas ha agradecido el tono "positivo y constructivo" del encuentro mantenido este miércoles, en el que ha transmitido su visión del Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), celebrado esta semana, con vistas a responder a las demandas de los agricultores que llevan semanas movilizándose.

"Creo que la Comisión Europea ha dado un paso al frente y ha presentado una serie de propuestas para la simplificación de la PAC y algunas en relación con la ley de cadena alimentaria", asuntos sobre los que se puede trabajar "en sentido positivo" en España, ha apuntado Planas.

Entre ellas, ha destacado la exención de los controles de condicionalidad de la PAC en las explotaciones de hasta diez hectáreas, de la que se pueden beneficiar un 55% de los declarantes en España.

También se ha referido a la voluntariedad del cuaderno digital y a la modificación de las normas de buenas prácticas agrarias y ganaderas, en particular a la rotación de cultivos y el barbecho.

Algunas de las medidas planteadas por la Comisión deberán ser objeto de reforma legislativa acelerada en los próximos dos meses, según Planas, que ha puesto de ejemplo aquellas adaptaciones necesarias para la simplificación de la PAC.

Sobre los seguros agrarios, el ministro de Agricultura ha afirmado que existe un sistema "sólido" que requiere un apoyo público y, en ese sentido, ha llamado a las comunidades autónomas, con las que se reunirá el lunes, a complementar dicho apoyo hasta el máximo subvencionable del 70% que permite la UE.

Asimismo, ha expresado el interés del Gobierno central de volcar una parte "sustantiva" del apoyo en los agricultores profesionales, los jóvenes y las entidades prioritarias.

Planas ha detallado que también están examinando reducciones en los módulos del IRPF para reconocer aquellos sectores o zonas que tengan una "situación más comprometida desde el punto de vista productivo".

En total, el plan de choque propuesto para el campo español se compone de más de 30 iniciativas -frente a las 18 que se detallaron hace una semana-, algunas de ellas regulatorias con un impacto económico que supone "un auténtico impulso a todo el sector primario", ha destacado el ministro.

Asaja, COAG y UPA reclaman medidas concretas

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha valorado que se hayan puesto los temas sobre la mesa y espera que se concrete las medidas, aunque ha advertido de que las movilizaciones se pararán cuando se den las soluciones.

"Si no hay soluciones, habrá movilizaciones, por tanto vamos a seguir trabajando en este camino", ha indicado, de cara a ultimar un nuevo calendario de movilizaciones. "Que quede meridianamente claro, que no se ha concretado lo que estamos demandando", ha recalcado Barato, que ha reconocido avances en materia de fiscalidad como el tema de los módulos, aunque no ha sido así sobre los seguros agrarios, donde dice que "se queda emplazado casi todo al 2025".

Además, el presidente de Asaja ha reclamado que otros ministerios "den la cara para solucionar el problema agrario", señalando sobre todo al Ministerio para la Transición Ecológica por el tema del lobo o al del Trabajo por el SMI.

En la misma línea, se ha mostrado el secretario general de COAG, Miguel Padilla, que ha reconocido los "avances" en la negociación, pero ha advertido de que "faltan muchas concreciones".

"Tengo la esperanza de que las reuniones técnicas que se celebrarán esta semana y la reunión de la semana próxima, podamos llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando tengamos esas concreciones", ha señalado. Respecto a los acuerdos comerciales, Padilla ha advertido de competencia desleal por la entrada de determinado productos en barco.

"Ahora mismo están entrando, cuando comienzan las campañas de las producciones españolas, cualquier producto nos invaden con barcos de ese producto de países terceros, con lo que se nos está arruinando de forma impresionante", ha denunciado.

Mientras que el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha destacado que "hay voluntad" por las partes y se va "por el buen camino" para encontrar una solución a esta situación, ya que en la reunión de hoy se han abordado "temas que interesan" como el de la simplificación de la PAC, que considera "importantísimo", para que los agricultores puedan ir organizando el trabajo.

Además, Ramos ha coincidido con el representante de COAG a la hora de reclamar al Gobierno aumentar los controles para la entrada de productos de terceros países. "No es tan difícil que haya un compromiso por parte del Gobierno en aumentar todos los controles para que en ningún caso se sobrepasen los límites mínimos", ha indicado.