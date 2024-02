Los agricultores vuelven a tomar Madrid, esta vez bajo el paraguas de las principales organizaciones agrarias

Los agricultores y ganaderos españoles tomaron este lunes las calles de Madrid con cerca de 100 tractores en señal de protesta de la Política Agrícola Común (PAC), que está llevando "a la ruina" al sector agrario, reclamando una simplificación y flexibilización del actual plan estratégico nacional y contra los acuerdos comerciales con otros países, exigiendo la puesta en marcha de cláusulas espejo que no perjudique a sus producciones.

Bajo el lema 'El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento', los manifestantes convocados por Asaja, COAG y UPA, más de 30.000 según las estimaciones de los organizadores, han reclamado a las puertas del Ministerio de Agricultura soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

Durante el transcurso del acto reivindicativo, que se ha iniciado finalmente a las 12.00 horas, con una hora de retraso, agricultores y ganaderos portaban carteles con lemas como 'Si el campo no produce, la ciudad no come' o 'Exigimos precios rentables y normas flexibles', mientras hacían sonar cencerros y el claxon de tractores en los que también se podían leer lemas como 'Nuestro fin será vuestra hambre, defiende tu alimentación', 'Mi ruina es tu hambre', 'Sin agua no hay campo' o 'Necesitamos seguros agrarios que cubran los costes de producción'.

También se ha sumado a esta protesta el sector pesquero español, con centenares de representantes de las flotas y puertos de España, del entorno acuícola y del comercio especializado han lucido pancartas con proclamas como 'Por el futuro de la pesca, la acuicultura, las pescaderías y la salud de los consumidores en España' y 'SOS pescadores en peligro de extinción' y repartieron durante el recorrido más de 1.000 bocadillos de calamares a los asistentes como guiño y símbolo de la fusión de uno de los iconos más castizos de la capital con la actividad pesquera.

La movilización, que se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo y sin incidentes, ha transcurrido con normalidad desde la sede del Ministerio de Agricultura, recorriendo el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.

No obstante, agricultores y ganaderos, ajenos a las organizaciones agrarias convocantes, han quemado a las puertas de la Oficina de la Comisión Europea muñecos con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Agricultura, Luis Planas, lanzando gritos de 'Vete a Marruecos, Pedro Sánchez' o 'El campo unido jamás será vencido'.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha alertado en el inicio de la manifestación que "esta Política Agrícola Común llevaba a la ruina al sector agrario". "A la ruina porque era una PAC con menos dinero, con más papeles, con más obligaciones, con más prohibiciones y con más limitaciones de todo tipo", ha subrayado, reiterando que los acuerdos con países terceros "están siendo una ruina de la forma que se están llevando a cabo".

Barato ha alertado de que "hay un desmantelamiento silencioso con el apoyo de los gobiernos de Europa". "También de aquí, de que todo lo nuestro no tiene las mismas oportunidades y las mismas condiciones para producir y para exportar. La geopolítica está acabando con el sector agrario español y europeo", ha lamentado.

"Esto es una reconversión silenciosa, quieren que el campo español agonice y no lo vamos a permitir", ha asegurado ante miles de agricultores y ganaderos, ataviados con chalecos en los que se podía leer 'Nuestra ruina será tu hambre'.

Flexibilización del actual plan estratégico

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha indicado que es "un disparate que la política se haya hecho a espaldas del sector agropecuario". "Por tanto, tiene que haber un giro. Y lo que hoy venimos a pedir es una serie de reivindicaciones que no son de hoy, que son de hace tiempo como la flexibilización, porque o se quita una burocratización tan grande como hay, o es imposible de cumplir", ha señalado.

"Ya lo dijimos en su momento, esta política que se está gestionando, que se está negociando, es una barbaridad. Pues bien, después de un año de aplicación, hemos visto que es una barbaridad", ha recalcado.

Respecto a los acuerdos comerciales con terceros países, Padilla ha sido contundente: "No es posible que Europa no entienda que tenemos que jugar con las mismas condiciones los productores de la Unión Europea y los productos que vengan de fuera, porque ya no son solamente la cláusula de espejo. Como agricultor que soy, cuando voy a sacar mi cosecha, en esa temporada, me vienen barcos de terceros países y me arruinan totalmente la temporada, bajan los precios y ya no vuelven a subir".

El secretario general de COAG ha apuntado al Departamento de Luis Planas, reclamando que hay problemas que tienen que resolverse si se quiere que sigan "produciendo alimentos para la sociedad". "De lo contrario, lo único que tenemos es una reconversión, día tras día, importante, imparable, y absolutamente injustificable, ha señalado.

Por último, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha recordado que la movilización de Madrid coincide con la que se está celebrando a las puertas del del Consejo de Ministros en Bruselas. "Estamos aquí porque no puede ser que la Política Agraria Común, que se creó precisamente para garantizar la alimentación de los ciudadanos de la UE a unos precios asequibles, sea la que está expulsando a los agricultores y los ganaderos en el mundo", ha lamentado.

Ramos ha apuntado como ha hecho Asaja y COAG a la burocracia y la "imposición de normas que no tienen sentido", y a las decisiones medioambientales que impactan en sus explotaciones. "Somos los primeros que sabemos que hay que luchar contra el cambio climático, porque los agricultores y los ganaderos somos los primeros que sufrimos las consecuencias del cambio climático", ha recordado.

"Estamos aquí para denunciar que la PAC se tiene que quitar tanta burocracia, se le tiene que hacer la vida más sencilla a los agricultores. Denunciamos que no se puede permitir que a nosotros se nos prohíba muchas cosas para producir y luego entran los productos de fuera de la UE, por lo que se tienen que establecer las mismas normas que nos exigen a nosotros", ha recalcado.

Ramos ha resaltado la necesidad de que se tiene que "cumplir" la Ley de la Cadena Alimentaria. "Se tiene que cumplir a rajatabla en todos los sectores. Hay sectores que la están cumpliendo como el ganadero o el porcino, pero hay otros como el vino, los cereales, el resto de sectores ganaderos y frutas y hortalizas donde no se establecen esos mismos contratos y esas normas", ha lamentado.

26/02/2024 16:50:11