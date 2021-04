Hacienda desconoce la cantidad que deben declarar los afectados por ERTE que cobraron de más

La campaña de la Declaración de la Renta dio comienzo el 7 de abril y aún existe cierto caos en torno a la declaración correspondiente a los casos en ERTE. Tras la llegada de la pandemia del coronavirus, muchas empresas tuvieron que hacer uso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, lo cual implica tener dos pagadores, la propia empresa y el SEPE, haciendo que en la mayoría de estos casos sea obligatorio presentar el borrador.

Revisión de expedientes con pagos indebidos

Actualmente, existen más de medio millón de casos susceptibles de ser revisados por Hacienda, dado que fueron receptores de pagos indebidos. Estos pagos corresponden a ingresos mayores de los que verdaderamente correspondían y, por el momento, la Agencia Tributaria no es conocedora de la cifra exacta que estos trabajadores deben declarar.

De los 3,5 millones de trabajadores en situación de ERTE, más de medio millón se ven afectados por esta situación. La Agencia Tributaria pide paciencia para poder resolver los errores generados por recibir más dinero del que debían recibir o por otro tipo de errores en estas prestaciones. En estos momentos, el organismo se encuentra revisando estos expedientes y no parece probable que vayan a subsanarse antes de que acabe el plazo de presentación de la declaración, cuyo límite se encuentra fijado en el 30 de junio.

Debido a la cantidad de expedientes recibidos durante los meses de marzo y abril y el organismo se vio desbordado para poder hacer frente a los pagos. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo para que fueran los propios bancos los que ingresarán estas cantidades los días 10 de cada mes. Esto originó errores en la información facilitada por el SEPE y muchas de las entidades se han visto en la obligación de reclamar cantidades ya ingresadas en torno a los ERTE.

Los casos más graves son los de clientes que ya no disponen del dinero que recibieron en demasía. Las entidades bancaria destacan la diversidad de estos errores, desde personas que no tenían derecho a la prestación por ERTE hasta las que sí contaban con este derecho y no la han recibido. Por orden del Ministerio de Trabajo, los bancos han ido intentando subsanar estos errores y recuperar las cantidades indebidas, aunque se prevé un proceso bastante largo.

Por su lado, la Agencia Tributaria ya ha adelantado que regular los expedientes con estos errores, de cara a la Declaración de la Renta, puede convertirse en un camino de meses. Al cotejar los datos del trabajador con los datos de lo que dispone Hacienda, estos se actualizarán y la previsión es que se deba hacer una declaración complementaria más tarde para subsanar los errores.

La situación extraordinaria que originó el coronavirus ha puesto en jaque a la Administración y otro de los problemas es la nula retención que se le aplicó a la prestación de los ERTE, lo cual puede elevar en demasía el importe a pagar en nuestra declaración.