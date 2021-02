Iberdrola baraja Andalucía para invertir 1.000 millones en un parque eólico marino flotante

Una de las mayores carteras eólicas marinas del mercado

Iberdrola se ha convertido en un referente internacional en el mercado eólico marino y cuenta con una de las mayores carteras eólicas marinas del mercado, que se eleva a más de 30 GW. La compañía opera parques eólicos en el mar Báltico alemán (Wikinger y Baltic Eagle), el Mar del Norte (East Anglia ONE e East Anglia Hub) y el Mar de Irlanda (West of Duddon Sands). Asimismo, avanza en los proyectos Vineyard Wind ONE (800 MW frente a las costas de Massachusetts), Park City Wind (con una capacidad de 804 MW) y Kitty Hawk (Virginia) -a través de Vineyard Wind- y en el parque Saint Brieuc, en la costa francesa. En los últimos meses, además, ha accedido a una cartera en etapas iniciales en nuevos mercados, que se convertirán en plataformas de crecimiento en este segmento, como es el caso de Suecia, Japón, Polonia e Irlanda. En Dinamarca, recientemente, Iberdrola ha acordado acudir con Total a la próxima subasta offshore del país con el parque eólico marino Thor (1 GW).