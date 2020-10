Juan Roig sobre la pandemia: "Menos hablar de la vacuna y más pico y pala"

Dos años críticos y luz al final del túnel gracias a la empresa privada. Ese es el presente y futuro a largo plazo que el presidente de la compañçia de Tabernes Blanques, Juan Roig, prevé para España.

El mandatario de Mercadona acudió y participó en el congreso de directivos CEDE celebrado en la ciudad de Valencia. Uno de los temas que se trataron fue el coronavirus y cómo está afectando a la actualidad del país. En este sentido, Roig se ha mostrado esperanzador y afirma que "algún día acabará" una epidemia que está sumiendo al país en una crisis general sin precedentes.

Juan Roig ha ido más allá y ha querido recordar a la población que no pierda el tiempo esperando noticias de una cura que puede tardar mucho tiempo en llegar y que aúne fuerzas para salir de esta crisis entre todos. "No hablar tanto de la vacuna y coger más el pico y la pala".

Orgulloso de ser empresario

Viendo el panorama político, el dirigente de Mercadona, que cuenta con 1654 supermercados, de los cuales 1637 están en España, ha opinado sobre la salida de la crisis y afirma que esta se producirá gracias a "los trabajadores y los empresarios" de las grandes compañías que luchan día a día por mantener una economía estable en el territorio.

Juan Roig se siente plenamente "orgulloso de ser empresario" pero advierte sólo ellos no van a poder frenar la crisis. Por ello, insta a las autoridades y al Gobierno central para que tomen medidas contra los estragos de una crisis económica que tendrá su punto álgido en 2021 y 2022. "Nos hemos desviado mucho a la salud y descuidado la economía", espetó.

La salud es fundamental pero la economía también la sustenta. Juan Roig afirma que hay que cuidar las dos vertientes porque la una sin la otra no se sostienen. "Las dos cosas las tenemos que hacer. Si respiras mucho y no comes, acabas por no respirar", comentó.

No sucumbir en momentos de crisis

Juan Roig da esperanzas y ánimos a su sector, un sector que debe mantener como base al cliente y el trabajador. "Hay que tratarlos muy bien para así ganar dinero". Además, estar al frente en situaciones complicadas es primordial y en momentos de debilidad lo mejor es "apoyarse en las fortalezas y no centrarse en las debilidades".

Por último, el empresario español finalizó su intervención siendo muy claro ante esta situación que le ha tocado vivir al país: "de las grandes crisis surgen las grandes oportunidades".