Mercadona recupera cuota de mercado en 2021 y eleva las ventas hasta cerca de 28.000 millones

Mercadona elevó las ventas en 2021 hasta los 27.819 millones de euros, un 3,3% más, y ganó además cuota de mercado. Si en 2020 había perdido medio punto al año siguiente lo ha recuperado y ha sumado 0,3 puntos porcentuales más, hasta el 27,1%. La cadena que dirige Juan Roig, sin embargo, redujo el beneficio un 6%, hasta los 680 millones de euros, algo debido sobre todo a la reducción de los márgenes para hacer frente a la subida de los costes y para contener la inflación.

Roig explicó en la rueda de prensa de presentación de los resultados de este martes que ya en octubre de 2021, ante la subida de las materias primas (de un 28%) y de la electricidad (un 36%, aunque a Mercadona no le afectaba por tener un contrato a tres años) la empresa redujo 0,4 puntos de margen y elevó los precios un 2%, frente al 5% del índice general.

En enero y febrero, y ante la continuación de la escalada de precios, la cadena se sitúa en un incremento del 5%, frente al 5,6% de la alimentación y el 7,6% general.

Y tiene clara dos ideas, según Roig: "No subiremos los precios artificialmente (es decir, solo cuando no haya más remedio) y la calidad no se toca". Con esas dos premisas afronta Mercadona el terremoto del conflicto en Ucrania y ni la guerra cambia eso. Los gastos ahora suben un 8% (Roig calcula un sobrecoste de 500 millones) y las ventas un 3%, lo que obliga a Mercadona reducir costes. "Los costes son como las uñas, todas las semanas hay que cortárselas", afirmó Roig con una frase que no es suya, sino del empresario Josep Tarradellas (Casa Tarradellas). El objetivo es "dominar los costes de cada proceso, y una mayor eficacia y productividad". "Nuestros proveedores están desesperados porque sube todo, pero el cliente tiene que poder comprar sin problemas; las empresas con las que trabajamos tienen que ganar dinero y nosotros también". El resultado, por ahora, es que, el beneficio en enero y febrero se ha mantenido respecto a 2021.