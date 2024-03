Mercadona supera los 1.000 millones de beneficio en 2023, récord histórico

Mercadona bate su récord histórico de beneficio, y por mucho. Alcanza, por primera vez, una cifra de cuatro dígitos: 1.000 millones de euros, en concreto 1.009 millones, un 40% más que el año anterior. En la rueda de prensa de presentación de resultados, el presidente de la cadena, Juan Roig, ha asegurado sentir "mucho orgullo" de dirigir una empresa "que gana dinero, y que gana mucho dinero". Del total de ganancias, 800 millones se destinarán a reinversión y 200 al reparto de dividendos entre los accionistas.

La empresa ha conseguido este hito después de haber elevado sus ventas un 15%, hasta los 35.527 millones de euros (34.000 millones en España y 1.400 en Portugal); ha ganado en clientes (unos 25 más por tienda al mes, según sus cálculos) y ha elevado su cuota de mercado en España hasta el 27,6%, un 0,6% más. También ha vendido más en volumen en 2023 (lo que llama la empresa 'kilitros'), un 5% más.

Para 2024, Roig no prevé un año peor sino más bien al contrario: las ventas llegarán a los 37.800 millones, se invertirán 1.100 millones y el beneficio será algo superior al de 2023.

Aumento de plantilla y de sueldos

Estas cifras espectaculares van acompañadas de un aumento de la plantilla hasta las 104.000 personas (5.000 más en 2023, 3.200 en España y 1.800 en Portugal), con un aumento del sueldo del 15% acumulado en España en los últimos tres años, en consonancia con el IPC. Un trabajador base de Mercadona en nuestro país cobra ya 30.000 euros brutos al mes (si se incluye la prima por resultado), o lo que es lo mismo, más o menos 2.000 euros netos.

La cadena, además, ha invertido 10.000 millones de euros desde 2016 en transformar las tiendas, actualizar los bloques logísticos y digitalizar los procesos, dinero que ha salido íntegramente de los beneficios de la empresa.

Orgullo por el beneficio

Roig ha incidido, precisamente, en que mientras más beneficios tenga una empresa, y Mercadona en particular, mejor. "Es como comer, pero si tu principal propósito en la vida es ese, no es saludable". El beneficio, asegura, sirve para que los accionistas ganen dinero pero también para retribuir a trabajadores, proveedores y sociedad (a través de los impuestos) y para actualizar activos y expandir la empresa. Como ejemplos, citó los 600 millones de prima repartidos entre los trabajadores, un 50% más que en 2022 (con media mensualidad más extra) y los 2.600 millones que recaudó o aportó la empresa para impuestos en 2023. Solo en Sociedades engrosó las arcas públicas en 342 millones, con un tipo efectivo del 23,3%.

En lo que respecta al cliente (el "jefe", en la jerga de la compañía) Roig asegura que en 2023 la cadena ha mejorado la calidad de 500 productos y ha conseguido bajar 1.000 precios, en un contexto en el que "las materias primas están bajando". "En los que ha bajado la materia prima, hemos bajado el precio", señala el presidente de Mercadona, que resalta que el precio del carro-menú ha evolucionado por debajo de la inflación. También admite subidas en productos como el chocolate, la pasta, el arroz y el aceite de oliva. Y afirma que Mercadona no "juega" comercialmente con el IVA: si sube, sube el precio final; y si baja, baja.

Crecimiento en Portugal

Roig se ha mostrado especialmente orgulloso del crecimiento en Portugal, donde Mercadona ya cuenta con una cuota de mercado del 8% y por primera vez no ha perdido dinero. Terminó el año con 49 tiendas, 10 más que en 2022, y sumará 11 más en 2024, año en el que espera entrar ya en beneficios. Además, construye en el distrito de Lisboa el bloque logístico más grande de la cadena.

De momento, Mercadona no tiene ninguna prisa por saltar a un tercer país. "Iremos a otro país cuando consideremos que tenemos a Portugal igual de dominado que Español", afirma Roig.

En España, la inversión ha estado centrada en lo que se llama en la empresa tiendas 8, un concepto más moderno y eficiente de establecimiento que ha llevado a que el número total se reduzca a 1.668 a fecha de hoy (el 80%, con el nuevo modelo) tras tomar "medidas impopulares" como cambiar de ubicación 400 tiendas y cerrar 130 por, entre otras cosas, ser pequeñas, no rentables, no adecuadas para los trabajadores o no aptas para el modelo de frescos.

Mercadona 'on line', por otro lado, sigue siendo rentable, según afirma Roig, aunque solo suponga el 2% de las ventas totales. Por cada servicio a domicilio, la empresa gana cinco euros. El 'listo para llevar', el servicio de comida preparada, sin embargo, aún no es rentable y las instalaciones son más pequeñas que al principio. "Estamos buscando proveedores, porque creemos que tiene un gran futuro", dice Roig.