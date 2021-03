Movilización "permanente e indefinida" de los agricultores contra el decreto de convergencia

Una movilización "permanente e indefinida". Esa va a ser la respuesta del sector agrario andaluz (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias) al decreto de transición de la nueva PAC (el modelo de ayudas de 2021 y 2022), que acelera la convergencia entre agricultores y ganaderos en una misma región productiva (en España hay 50 en total).

En una nueva rueda de prensa, los representantes de las principales asociaciones anunciaron manifestaciones y concentraciones "casi semanales" a nivel provincial y comarcal con el objetivo de que el Gobierno retire el decreto e inicie a continuación una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo. Aunque el sector había afirmado que no habría manifestaciones mientras la situación sanitaria no lo permitiera, estiman que "no les queda más remedio" que llegar a este punto ante la inminente negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, cuyo resultado puede consolidar ya definitivamente el decreto. Además. los agricultores consideran que la norma que acelera la convergencia es la antesala de una propuesta gubernamental que podría reducir en un 50% los 1.300 millones que reciben los productores andaluces en concepto de ayudas dineros. Estos fondos irían, dicen, a agricultores y ganaderos de otras comunidades autónomas.

La movilización comenzará este mismo viernes 19 en Jerez, en la explanada del circuito de velocidad, desde donde los agricultores irán al centro, a la avenida Álvaro Domecq. La semana que viene se trasladará a Córdoba, el día 25 junto a la Delegación del Gobierno. Después de la Semana Santa llegará a Sevilla, con movilizaciones que serán seguramente comarcales y tras Sevilla probablemente Málaga, aunque ya aquí el calendario está menos claro. Lo único claro es que será indefinida y permanente, como las que se produjeron a nivel nacional en los primeros meses de 2020 hasta que la pandemia interrumpió bruscamente el proceso.

Las asociaciones insisten en que quieren la retirada "global" del decreto y no le ven sentido a la propuesta del Gobierno de negociar la convergencia en 2022 junto con la del resto de la nueva PAC y dejar la de 2021 tal cual. Para ellos, esta marcha atrás parcial es un reconocimiento del error que han cometido y piden que sea completa.

Los agricultores se plantean, por otro lado, promover una moción de apoyo en el Parlamento Andaluz a su causa después de que hayan impulsado mociones en los 778 ayuntamientos andaluces. Eso sí, recalcan que no quieren convertir este asunto en una cuestión política.