Andalucía se rebela contra la aceleración brusca de la convergencia de la PAC

La Junta y las principales organizaciones agrarias andaluzas, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, han arremetido este jueves en un duro comunicado contra la pretensión del Gobierno de acelerar la convergencia entre los agricultores que reciben las subvenciones de la Política Agraria Común.

Según la administración andaluza y el propio sector, el Gobierno ha comunicado ya la intención de aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene el Real Decreto por el que se regulan las ayudas de la PAC de 2021 y 2022, ayudas que serían transitorias en espera del nuevo modelo.

Este decreto prevé que, dentro de una región agronómica, los agricultores que perciben valores inferiores a la media incrementen en dos años un 25% la convergencia, hasta alcanzar un mínimo del 80% del importe medio. Esto se haría a costa de los productores con más derechos -obtenidos por un histórico de producción en el pasado-, a lo que además no se les limita las pérdidas, algo que sí ocurre ahora mismo.

Esto significará, inevitablemente, un trasvase de fondos de la agricultura y ganadería andaluzas a otras comunidades, ya que el valor medio de los derechos de los productores de la comunidad está por encima de la media. Esto es una generalización, ya que habrá perceptores de la PAC -andaluces también- que saldrán beneficiados por cobrar menos que la media. "El decreto va a generar una distorsión del modelo actual", afirma Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla.

Andalucía no está en contra de la convergencia, sino de acelerarla. Propone "un sistema de convergencia parcial y progresivo" en 2021 y 2022 idéntico al que se implantó en 2015 y que permitió que la región conservara las ayudas directas. Ese modelo reducía las pérdidas de los agricultores con más derechos al 6% anual y eso es exactamente lo que piden las organizaciones agrarias, que no entienden por qué el Ministerio de Agricultura adopta una postura que la propia Unión Europea no pide. Bruselas da libertad a los estados, de hecho, para decidir sobre la convergencia en 2021 y 2022.

El perjuicio puede ser grave para muchos agricultores y su cuantía se conocerá en los próximos meses, cuando el Ministerio de Agricultura publique el valor de los derechos. Según se afirma en el comunicado de la Junta y las organizaciones agrarias, un 25% de los agricultores andaluces, casi 50.000, tiene derechos cuyo valor es superior en más de un 30% al valor medio de su región. También "hay explotaciones que por los métodos de cálculo del valor de sus derechos en el pasado, verían sus niveles de renta comprometidos, como es el caso de los ganaderos que tenían derechos especiales y poca base territorial".