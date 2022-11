NTT Data prevé llegar a 3.000 trabajadores en Andalucía en 2023 con oficinas en Granada, Jaén y Almería

La consultora especializada en transformación digital NTT Data (antigua Everis) está apostando fuerte por Andalucía.

La extensión del teletrabajo debido a la pandemia ha facilitado en los últimos años la contratación de personas en toda Andalucía, que han podido trabajar desde sus casas en Málaga, Almería, Jaén o Huelva.

Ahora, NTT Data apuesta por dar apoyo físico a estos empleados con la apertura de nuevas sedes en distintas provincias al margen de Sevilla, donde está presente desde hace 20 años. Hace unos días estrenó la ubicación de Málaga, en la calle Puerta del Mar, que da servicio a unas 250 personas, con el objetivo de llegar a 500 el próximo año. Y en el segundo trimestre de 2023, en la calle Recogidas, echará a andar Granada, con casi 200 trabajadores. Las siguientes serán Jaén y Almería, también en 2023, aunque todavía sin fecha exacta ni emplazamiento. En Jaén la sede acogerá a entre 80 y 100 personas y en Almería a 250.

Andalucía es una de las regiones en las que NTT Data crece más. Espera terminar 2022 con 2.500 trabajadores en la región, el 15% de los 20.000 que hay en España. Y su director en Andalucía, José Ángel Pérez, espera llegar a los 3.000 en 2023. "Deberíamos llegar a esa cifra. En realidad -asegura- el negocio de la consultoría y la transformación digital está creciendo. Algunas compañías tecnológicas están parando la contratación pero en nuestro sector no hay ralentización y Andalucía es muy atractiva para que la gente se venga a trabajar, por clima, calidad de vida y buenas universidades", asegura el directivo de la consultora.

El responsable regional de NTT Data ha observado que el modelo de la firma -muy flexible respecto al teletrabajo- ha hecho que muchos andaluces que trabajaban en la compañía pero fuera de la comunidad se vuelvan a instalar en la región "con la misma cartera de proyectos cque ya tenían". Y que otros que estaban en Sevilla se muevan hacia pueblos de alrededor aprovechando las ventajas del teletrabajo.

NTT Data aplica un modelo que denomina 'Be Flex'. El principio fundamental es que la decisión final está en manos del trabajador: puede optar por trabajar en presencial al 100%, por el remoto total o por el modelo híbrido, que es la apuesta de la compañía, y que es una de las razones por la que abre oficinas en diferentes provincias. También lo hace por estrechar la conexión con universidades y centros de FP de esos territorios. El 80% de los contratados por NTT Data son personas sin experiencia previa y en esta política es importante el convenio con el centro educativo.

En Málaga, por ejemplo, NTT Data ha abierto un aula de formación en la propia sede, y "normalmente acordamos con los institutos que tipo de asignaturas quieren que impartamos; es un modelo de formación más práctico, de casos de uso", afirma José Ángel Pérez

NTT Data, además, intenta que el teletrabajo -los 'fichajes' de personal con experiencia optan por trabajar siempre en remoto- no suponga "una falta de enganche con la compañía" con iniciativas como NTT Data 'on tour'. Cada seis meses, se reúnen los trabajadores de una determinada provincia y realizan sesiones de formación, coaching, etc, entre otras actividades.