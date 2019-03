El cambio económico de Andalucía pasa por fomentar las políticas de oferta

Las políticas de demanda están agotadas. Es el tiempo de las políticas económicas de oferta. Éste es el mensaje principal que Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en su participación este miércoles en el Foro Joly. Políticas centradas en la creación de empleo y renta, ligadas al emprendimiento y a la economía digital, como principal motor para que Andalucía crezca a un mayor ritmo que el actual y abandone la senda de divergencia en la que está desde que se inició la recuperación de la Gran Recesión.

Rogelio Velasco explicó al nutrido grupo de asistentes del Foro Joly, patrocinado por Unicaja Banco y celebrado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, que Andalucía, en el pasado, ha desarrollado sobre todo políticas de demanda, tanto desde la propia Junta como también desde el Gobierno central, pero alertó de que “esas políticas están agotadas: no hay recursos para sostenerlas”.

Las administraciones, dijo, sufren fuertes restricciones de gasto y fiscales, lo que lleva a que estemos “instalados en una crisis fiscal del Estado permanente, porque los recursos no alcanzan para sostener el Estado del Bienestar”.

Ante esa realidad, lo que único que queda hacer, avanzó, es desarrollar políticas de oferta, centradas en la creación de empleo y renta y enfocadas a la nueva economía digital.

El objetivo es, por tanto, centrarse en mejorar el mercado de trabajo. “La mayor contribución que puede hacer un Gobierno es crear empleo", recordó Velasco, quien con datos nacionales explicó la importancia del empleo para cambiar la dinámica económica andaluza y española. “El Banco de España señala que hay un déficit estructural del 2%, sea el ciclo económico expansivo o recesivo, pero si la tasa de empleo pasara del 18% en España al nivel europeo, en el entorno del 8%, ese cambio contribuiría en 6 puntos del PIB”. “El superávit fiscal sería del 4%”, enfatizó el consejero, que recordó que el 6% del PIB son 75.000 millones de euros. “Con eso financiaríamos el Estado de Bienestar; y sobraría dinero”, afirmó.

Para no dejar dudas sobre la importancia que da la creación de empleo enfatizó: “Sería la cuadratura del círculo, porque crearía un círculo virtuoso”, vaticinó.

Velasco, que dijo que él no cree en grandes medidas, sino en las pequeñas que ayuden a cambiar todo el panorama laboral y económico. “No he prometido ningún gran proyecto que vaya a sacar Andalucía de su atraso en dos años”, resumió cuando acaba su conferencia previa al coloquio, “porque no existe y nunca he creído en ello”, remachó.

Frente a políticas de fuegos de artificios, de grandes medidas que no solucionan a la larga los problemas estructurales, el titular de Economía cree en la implementación de medidas que mejoren la empleabilidad. Entre ellas citó la extensión de los permisos de paternidad y maternidad, porque aumentan la productividad de las mujeres; implantar complementos salariales, que eviten una temporalidad voluntaria del trabajador para compatibilizarlo con ayudas; el contrato único, acabe con la dualidad del mercado laboral, o poner más esfuerzo en detectar el fraude y la economía sumergida.

Otro cambio sustancial está enfocado a las políticas educativas, en coordinación con el departamento que dirige el consejero Javier Imbroda. Y aunque admitió que los resultados que muestran los informes PISA “son malos”, señaló que España y Andalucía tienen “una ratio de número de alumnos por profesor muy favorable” y recordó que aunque “la crisis ha sido devastadora en la remuneración del profesado de Primaria y Secundaria, este colectivo era en 2008 los terceros mejor pagados del mundo”.

Índice de empleabilidad de las carreras universitarias

En el ámbito universitario, que sí depende de su Consejería, Velasco señaló la necesidad que el “extraordinario trabajo” que hacen los grupos de investigación que existen en Andalucía “se orienten más hacia el mercado”, de manera que “generen startups, que puedan vender innovación”. Eso sí, el consejero también hizo un llamamiento en sentido inverso, para que “empresas, inversores ángeles o fondos de capital riesgo tengan mayor relación con las universidades”.

El consejero mantendrá, según contestó en el coloquio con José Antonio Carrizosa, director de Diario de Sevilla y de Publicaciones del Grupo Joly, la gratuidad de las matrículas universitarias de quienes superen las asignaturas, tal como implantó el PSOE en la anterior legislatura.

Pero como medida más novedosa para el ámbito universitario anunció que la Junta creará un “índice de empleabilidad” de las distintas carreras universitarias, para que los estudiantes tengan claras las expectativas laborales que les esperan cuando se conviertan en egresados.