Sólo el 35% de los trabajadores tiene facilidades para conciliar, según Infojobs

Queda mucho por hacer respecto a la conciliación laboral y personal en España, incluso la situación ha empeorado. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos de InfoJobs. Según la última encuesta que el portal para buscar empleo hizo a la población ocupada sobre la capacidad de compaginar unas tareas con otras, el 41% de los profesionales tenía facilidades para conciliar. Un año después, los recientes resultados recogidos por la plataforma de empleo líder en España reflejan un traspaso de aquellas personas que declaraban tener facilidades hacia un nuevo estadio en el que alcanzar la conciliación resulta más complicado. Así, solo el 35% de la población ocupada afirma ahora que le resulta fácil, seis puntos porcentuales por debajo de los datos obtenidos a comienzos del 2022.

Según Infojobs, el 49% de los trabajadores se posiciona en un nivel intermedio respecto a la conciliación (5-7), siete puntos porcentuales por encima de la anterior encuesta. Finalmente, quienes aseguran que tienen dificultades para conciliar representan el 17% del total.

La edad también influye, La franja que en mayor medida afirma que encuentra dificultades para compaginar vida laboral y personal es la del grupo de entre 35 y 44 años (29% de las menciones), lo cual resulta lógico, si tenemos en cuenta que es el colectivo ‘con hijos’ o con mayor carga por cuidado de personas dependientes. La población ocupada de entre 55 y 65 años, en cambio, es la que más fácil lo tiene para conciliar.

Más fácil con teletrabajo

De acuerdo con los datos de la encuesta de InfoJobs, de entre ese 35% que tiene facilidad para conciliar vida laboral y personal, el 41% son profesionales que tienen la posibilidad de teletrabajar, mientras que en el caso de quienes siguen trabajando presencialmente, el porcentaje baja hasta el 33%.

Respecto a las medidas más útiles para conciliar, la flexibilidad horaria (54% de las menciones), el teletrabajo (38%) y la jornada intensiva (32%) ocupan las tres primeras posiciones. Respecto al año anterior, esta última pierde fuerza en favor del teletrabajo. Les siguen las horas anuales remuneradas de asuntos particulares (29%) y la desconexión digital real (28%), que aumenta cinco puntos porcentuales respecto al año pasado.

Si pone el foco en dichas medidas atendiendo al modelo laboral, las personas que teletrabajan ven más utilidad en casi todas ellas, siendo precisamente el teletrabajo la más mencionada (61%), por delante de la flexibilidad horaria (58%). Para dichos profesionales, la desconexión digital real es también fundamental (40% de las menciones, frente al 24% de quienes trabajan presencialmente). Lo mismo sucede con la jornada intensiva (44% de las menciones por parte de los teletrabajadores, frente al 28% de los que siguen el modelo presencial).

De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2022 el 70% de las demandas de excedencias del trabajo por cuidados a familiares las solicitaron las mujeres. No es de extrañar por tanto que, dentro de la población española ocupada, las medidas de conciliación sean las más exigidas por ellas, tal y como reconocen las empresas. En concreto, una amplia mayoría de mujeres demanda la jornada reducida (53% vs. 2% de los hombres) y las excedencias por cuidado de familiares (40% vs. 2% de los hombres).

Asimismo, cabe destacar que, según el informe sobre El coste de la conciliación de 2022, elaborado por Malas Madres, hasta un 57% de mujeres con hijos asegura haber asumido un coste laboral con o sin pérdida de ingresos. Este coste laboral engloba tanto la parte económica (la reducción salarial de una jornada laboral), como la parte profesional, por ejemplo, la renuncia de ciertas responsabilidades laborales.

Desconocimiento sobre maternidad o paternidad

En relación a los permisos por maternidad y paternidad, una de cada tres personas trabajadoras en España declara desconocer la duración del mismo. Este desconocimiento es menor entre las mujeres (25% vs. 32% hombres). Asimismo, alrededor de la mitad es consciente de la duración real de ambos permisos, llegando hasta el 57% en el caso de las mujeres, y al 46% en el de los hombres.

Por otro lado, dos de cada tres trabajadores (67%) coinciden en que la equiparación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad favorece la igualdad de género. No obstante, la realidad es muy diferente: las mujeres se acogen a un mayor número de días (42% vs. 3% de los hombres). No obstante, más de la mitad de los trabajadores/as (55%) considera que el número de días a los que se acogen ambos progenitores es similar.