Las almadrabas de Cádiz advierten de una situación "insostenible" por la huelga de los inspectores

Cádiz/El sector almadrabero de la provincia de Cádiz asegura que vive una situación "insoportable" provocada por la huelga indefinida en la que se encuentran los inspectores de pesca. "Pedimos que lleguen a un acuerdo porque la situación para las almadrabas gaditanas es insostenible", apunta. Hoy estaba prevista una reunión con el Gobierno.

Las almadrabas de la provincia gaditana -situadas en Conil, Barbate, Zahara y Tarifa-, se quejan de que la situación de la huelga de los inspectores les está "afectando de lleno", hasta el punto de "tener que abortar una levantá de atunes hace unos días porque no había inspector" o "tener que esperar desde las ocho de la mañana a la una de la tarde hasta que llegara un inspector para poder faenar". "El sector almadrabero no puede seguir con esta incertidumbre", advierte, más cuando se trata de una pesca con un periodo de tiempo concreto. "Ahora que hay buen tiempo no se puede faenar con normalidad", critica.

Desde las almadrabas exigen que el Gobierno y los inspectores lleguen a un acuerdo, porque "no se puede estar pendientes de los servicios mínimos, ya que está afectando al sector porque o no son suficientes para cubrir la actividad de cada almadraba o hay que estar pendiente a la espera de ese servicio mínimo, lo cual hace muy difícil planificarse el trabajo que se debe realizar". El sector no había querido entrar en el conflicto durante un tiempo prudencial, pero la situación, insisten, "nos está afectando gravemente y ya es insostenible". Si no hay una solución podrían "perder gran parte de la temporada, lo que afectaría a los más de 500 empleos directos y cerca de 6.000 indirectos que genera el sector almadrabero en la provincia de Cádiz".