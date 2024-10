La carta de Hacienda que no gustará a los usuarios de compraventa 'online'

La compraventa de artículos de segunda mano a través de plataformas online como Wallapop, Milanuncios o Vinted se ha convertido en una tendencia en auge en España. Desde ropa hasta coches, pasando por videojuegos, electrónica y electrodomésticos, los usuarios pueden comprar y vender una amplia variedad de objetos. Sin embargo, la Agencia Tributaria (Hacienda) está poniendo multas a aquellos vendedores que no declaran las ganancias obtenidas a través de estas transacciones.

Cuando se trata de la compraventa de artículos de segunda mano, es importante tener en cuenta las implicaciones fiscales. Según la normativa vigente, la ley obliga a declarar las ventas derivadas del consumo cuando se haya generado una ganancia. Esto significa que si un vendedor obtiene un beneficio al vender un producto a un precio superior al que lo compró inicialmente, deberá declarar esa ganancia a Hacienda. Por otro lado, aquellas ventas con pérdidas no requieren declaración, ya que no existe un mecanismo de compensación similar al de la venta de acciones.

La Agencia Tributaria está intensificando su vigilancia sobre las compras y ventas digitales entre usuarios. De acuerdo con la normativa de la Unión Europea 2021/514 o DAC7, las plataformas como Wallapop o Vinted están obligadas a compartir información fiscal de sus vendedores. Esto permite a Hacienda tener acceso a los datos necesarios para afrontar los desafíos que plantea la digitalización de la economía y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿Cuándo hay que declarar las ventas de segunda mano?

Según la legislación vigente, los vendedores están obligados a declarar aquellas ventas que generen una ganancia patrimonial, es decir, cuando el precio de venta sea superior al precio de compra original del producto. Para estar sujeto a esta obligación, es necesario superar las 30 operaciones y obtener ingresos superiores a 2.000 euros. Según datos de Wallapop, solo un 1% de sus vendedores alcanza este límite.

Es importante destacar que la mayoría de los vendedores en estas plataformas no realizan ventas de gran valor o de objetos costosos, sino que suelen poner a la venta productos pequeños y a precios inferiores al valor de compra. En estos casos, al no existir una ganancia, no es necesario declarar la venta a Hacienda.

Consecuencias de no declarar las ganancias

La Agencia Tributaria puede imponer multas a aquellos vendedores que no declaren las ganancias obtenidas a través de la venta de productos en plataformas online. Estas multas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar la evasión de impuestos.

Para evitar sanciones, es fundamental que los vendedores lleven un registro detallado de sus transacciones, incluyendo el precio de compra original y el precio de venta. De esta manera, podrán determinar si han obtenido una ganancia y, en caso afirmativo, declararla debidamente a Hacienda.

Plataformas de compraventa online en España

En España, existen diversas plataformas populares que facilitan la compraventa de artículos de segunda mano entre usuarios. Algunas de las más destacadas son:

Wallapop : Una de las aplicaciones más utilizadas para la compraventa de todo tipo de productos, desde moda hasta electrónica y hogar.

: Una de las aplicaciones más utilizadas para la compraventa de todo tipo de productos, desde moda hasta electrónica y hogar. Milanuncios : Un sitio web que permite publicar anuncios clasificados de compra y venta en diferentes categorías.

: Un sitio web que permite publicar anuncios clasificados de compra y venta en diferentes categorías. Vinted: Una plataforma especializada en la venta de ropa y accesorios de segunda mano, con un enfoque en la moda sostenible.

Estas plataformas ofrecen una forma conveniente y accesible para que los usuarios vendan aquellos objetos que ya no necesitan y obtengan un beneficio económico. Sin embargo, es crucial estar al tanto de las obligaciones fiscales asociadas a estas transacciones para evitar posibles multas por parte de Hacienda.