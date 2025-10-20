Coanda celebra 35 años en el Casino de la Exposición

Coanda conmemoró sus 35 años de trayectoria empresarial el sábado 18 de octubre de 2025 con un evento celebrado en el Casino de la Exposición de Sevilla, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. La celebración contó con la presencia de representantes institucionales y del sector, entre ellos José Luis Sanz, alcalde de Sevilla; Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte; y Juan Manuel González, senador por la provincia de Huelva. También asistieron Adolfo Verano, alcalde de Lepe, y Alberto Santana, presidente del Puerto de Huelva, lo que resaltó la dimensión institucional y empresarial del acto.

El Casino de la Exposición ofreció un marco histórico y evocador para esta celebración que repasó la evolución de la compañía y destacó su proyección futura. Durante la jornada, los asistentes compartieron momentos de encuentro y diálogo en un entorno que favoreció la fortalecimiento de relaciones comerciales y personales, más allá de la mera actividad empresarial.

Kyocera, socio estratégico de Coanda, estuvo presente en la celebración, reafirmando la cooperación estrecha entre ambas firmas. Su participación puso en valor la apuesta de Coanda por trabajar con colaboradores que comparten sus valores y filosofía empresarial.

Discurso del CEO y enfoque corporativo

En el acto central, Pedro Infante Peralta, CEO de Coanda, dirigió unas palabras en las que recordó los orígenes de la empresa y resaltó los factores que han llevado a la consolidación del proyecto. Según Infante Peralta, 'Celebrar 35 años en un lugar tan emblemático como el Casino de la Exposición es un verdadero honor. Este aniversario no solo mira hacia atrás para reconocer los esfuerzos y logros de tres décadas y media, sino que también nos impulsa a seguir innovando y liderando en el sector'. Además, destacó el papel del equipo humano y subrayó un liderazgo basado en el esfuerzo diario.

Expansión y visión de futuro

Coanda, fundada en 1990, ha pasado de operar únicamente en Sevilla a tener presencia en diez provincias del país. Este crecimiento se ha basado en la adquisición y absorción de otras empresas del sector, con un enfoque de aprendizaje y mejora continua. La firma mantiene, asimismo, una apuesta por la innovación tecnológica y la digitalización, preparándose para los retos futuros con soluciones sostenibles y avanzadas.