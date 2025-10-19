En imágenes, la celebración del 35 aniversario de COANDA

35 aniversario de COANDA
/ José Angel García
Coanda celebró su 35º aniversario con un evento en el emblemático Casino de la Exposición de Sevilla. Asistieron clientes, socios, empleados y personalidades del ámbito institucional como Juan Manuel González (senador por Huelva), Patricia del Pozo (consejera de Cultura y Deporte), José Luis Sanz (alcalde de Sevilla), Adolfo Verano (alcalde de Lepe) y Alberto Santana (presidente del Puerto de Huelva).
Su CEO Pedro Infante Peralta, subrayó la trayectoria de la empresa, su evolución y la importancia del equipo humano.
Kyocera, socio estratégico de Coanda, también estuvo presente, reafirmando la colaboración entre ambas empresas.
Desde su fundación en 1990, Coanda se ha consolidado como líder en soluciones de impresión y digitalización empresarial, con presencia en diez provincias de España y sede en Sevilla.
1/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
2/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
3/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
4/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
5/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
6/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
7/54
35 aniversario de COANDA
/
Adela Requena
8/54
35 aniversario de COANDA
/
Adela Requena
9/54
35 aniversario de COANDA
/
Adela Requena
10/54
35 aniversario de COANDA
/
Adela Requena
11/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
12/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
13/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
14/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
15/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
16/54
35 aniversario de COANDA
/
Adela Requena
17/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
18/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
19/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
20/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
21/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
22/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
23/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
24/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
25/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
26/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
27/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
28/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
29/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
30/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
31/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
32/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
33/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
34/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
35/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
36/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
37/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
38/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
39/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
40/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
41/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
42/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
43/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
44/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
45/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
46/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
47/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
48/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
49/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
50/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
51/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
52/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
53/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García
54/54
35 aniversario de COANDA
/
José Ángel García