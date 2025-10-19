35 aniversario de COANDA
35 aniversario de COANDA / José Angel García

En imágenes, la celebración del 35 aniversario de COANDA

Coanda celebró su 35º aniversario con un evento en el emblemático Casino de la Exposición de Sevilla. Asistieron clientes, socios, empleados y personalidades del ámbito institucional como Juan Manuel González (senador por Huelva), Patricia del Pozo (consejera de Cultura y Deporte), José Luis Sanz (alcalde de Sevilla), Adolfo Verano (alcalde de Lepe) y Alberto Santana (presidente del Puerto de Huelva).

Su CEO Pedro Infante Peralta, subrayó la trayectoria de la empresa, su evolución y la importancia del equipo humano.

Kyocera, socio estratégico de Coanda, también estuvo presente, reafirmando la colaboración entre ambas empresas.

Desde su fundación en 1990, Coanda se ha consolidado como líder en soluciones de impresión y digitalización empresarial, con presencia en diez provincias de España y sede en Sevilla.

