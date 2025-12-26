Correos sube el sello de carta ordinaria a 0,96 euros desde enero de 2026

Correos elevará desde el 1 de enero de 2026 el precio del sello de carta nacional ordinaria hasta los 0,96 euros, lo que supone un incremento de 7 céntimos respecto a la tarifa actual de 0,89 euros. Este producto, el más utilizado por los españoles para envíos postales, experimentará así una subida que afecta también a las tarjetas postales nacionales con un peso de hasta 20 gramos.

La compañía postal ha comunicado este viernes la modificación tarifaria, argumentando que el incremento responde a la necesidad de adecuar progresivamente los precios a los costes reales de operación. El objetivo declarado por Correos es mantener tanto la calidad como la eficiencia en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU), una obligación que el Estado le ha encomendado como operador designado para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios postales básicos.

Además del envío nacional, las cartas y tarjetas postales internacionales también experimentarán ajustes en sus tarifas. Los envíos ordinarios y normalizados de hasta 20 gramos con destino a países europeos —incluyendo Groenlandia pero excluyendo Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia— pasarán a costar 2 euros frente a los 1,85 euros actuales. Se trata de un incremento de 15 céntimos que afecta a uno de los destinos más habituales para la correspondencia internacional desde España.

Nuevas tarifas para envíos a destinos de larga distancia

Para los envíos dirigidos a destinos más lejanos, Correos ha establecido dos categorías diferenciadas en su nueva estructura de precios internacionales. Las cartas y tarjetas postales con destino a Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Rusia tendrán un franqueo de 2,65 euros, mientras que para el resto de países del mundo la tarifa se situará en 2,10 euros. Estos ajustes reflejan las diferencias en los costes logísticos y de gestión según las distancias y los acuerdos postales internacionales vigentes.

La compañía ha subrayado que el procedimiento seguido para establecer las nuevas tarifas se ajusta estrictamente a lo previsto en la Ley Postal española. Este marco normativo establece un mecanismo de control que obliga a Correos, en su condición de operador designado por el Estado para prestar el SPU, a comunicar cualquier modificación de precios con al menos tres meses de antelación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Supervisión y control de las tarifas postales

El papel de la CNMC resulta fundamental en este proceso, ya que este organismo regulador debe verificar que las tarifas propuestas respetan los principios de precios asequibles, transparentes y no discriminatorios establecidos por la legislación. Esta supervisión garantiza que los ciudadanos puedan acceder a los servicios postales básicos en condiciones razonables, evitando incrementos desproporcionados que pudieran vulnerar el derecho a la comunicación postal.

El anuncio de Correos incluye también modificaciones en otros servicios que, aunque no forman parte del Servicio Postal Universal, representan una parte cada vez más significativa de su actividad comercial. La paquetería nacional e internacional experimentará un incremento del 3% en sus tarifas para 2026, un ajuste que la compañía atribuye al crecimiento exponencial del comercio electrónico y al aumento de los costes operativos en la última milla de entrega.

Evolución de los precios del sello en España

El sello postal ha experimentado diversos ajustes de precio a lo largo de las últimas décadas, reflejando tanto la inflación acumulada como los cambios en los hábitos de comunicación de los españoles. Si bien el uso de la correspondencia tradicional ha disminuido significativamente con la digitalización, el servicio postal continúa siendo esencial para determinados trámites administrativos, notificaciones oficiales y para aquellos ciudadanos que no tienen acceso o familiaridad con las herramientas digitales.

La tarifa de 0,96 euros situará el sello español en una posición intermedia dentro del contexto europeo, donde los precios varían considerablemente entre los diferentes Estados miembros en función de factores como la densidad de población, la extensión territorial, los costes laborales y la eficiencia de las redes de distribución. Países como Alemania, Francia o Italia mantienen tarifas similares o superiores para sus servicios postales básicos.

Qué es el Servicio Postal Universal

El Servicio Postal Universal constituye un conjunto de prestaciones postales de calidad determinada que deben ofrecerse de manera permanente en todo el territorio nacional a precios asequibles. Este servicio incluye la recogida, clasificación, transporte y distribución de envíos postales de hasta dos kilogramos, así como paquetes postales de hasta 10 kilogramos. La normativa europea y española establecen que debe garantizarse la cobertura universal, con al menos cinco días de distribución semanales y puntos de acceso suficientes para que ningún ciudadano quede excluido del servicio.

Impacto de la subida en particulares y empresas

Aunque el volumen de correspondencia tradicional ha descendido drásticamente en la última década, determinados sectores económicos y segmentos de población continúan dependiendo significativamente del correo postal. Las pequeñas empresas que envían facturas, documentación comercial o muestras de productos, así como las administraciones públicas que remiten notificaciones oficiales, se verán afectadas por este incremento tarifario. Para un particular que envíe ocasionalmente correspondencia, el impacto económico será limitado, pero para empresas que realizan envíos masivos, el incremento puede suponer un aumento considerable en sus costes operativos anuales.

Alternativas al servicio postal tradicional

La subida de tarifas de Correos se produce en un contexto de competencia creciente con operadores privados y con las propias soluciones digitales. Empresas de mensajería exprés, servicios de paquetería especializados y, sobre todo, las comunicaciones electrónicas certificadas representan alternativas cada vez más utilizadas. No obstante, para determinados envíos con valor legal o administrativo, el servicio postal tradicional mantiene ventajas en cuanto a cobertura universal, reconocimiento oficial y costes para determinados tipos de envío.

Por qué suben los precios de Correos

Los incrementos tarifarios responden principalmente a la necesidad de equilibrar los costes operativos en un contexto de reducción continua del volumen de correspondencia tradicional. Mientras que los envíos de cartas han caído drásticamente, Correos debe mantener una red de oficinas, personal y rutas de distribución que cubran todo el territorio nacional, incluidas zonas rurales y de difícil acceso donde la rentabilidad es negativa. Los costes laborales, energéticos y de transporte han experimentado incrementos significativos que no siempre pueden compensarse con aumentos de eficiencia o reducción de estructuras.

Cuándo entran en vigor las nuevas tarifas postales

Las nuevas tarifas de Correos comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, por lo que los ciudadanos y empresas disponen de varios meses para adaptarse al cambio. Durante este periodo de transición, los sellos adquiridos con la tarifa actual de 0,89 euros seguirán siendo válidos, aunque para utilizarlos será necesario complementarlos con el franqueo adicional correspondiente a la diferencia de 7 céntimos. La compañía postal suele facilitar este ajuste mediante la venta de sellos complementarios de bajo valor que permiten actualizar la correspondencia ya franqueada con sellos de tarifas anteriores.