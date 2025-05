La Costa del Sol, punta de lanza en el alojamiento de lujo flexible de España

Málaga/Apartamentos y viviendas turísticas, alquileres temporales, villas, residencias para estudiantes, vivienda destinada a mayores conocida como ‘senior living’… o, dicho en dos palabras, alojamiento flexible. De eso se va a hablar este miércoles y jueves en Málaga en el marco de la decimocuarta edición del evento Vitur Summit, un cónclave más allá del turismo que en este 2025 va a reunir a cientos de empresarios relacionados directa o indirectamente con un sector en constante crecimiento e imparable demanda y que tantos debates en torno a su regulación está generando en numerosas regiones de España incluyendo, claro, la Costa del Sol.

De hecho, según apuntó el fundador de Vitur Carlos Pérez-Lanzac, "tan sólo en la vertical de las villas de lujo, muy vinculado a las residencias con marca, Andalucía y Málaga están en una posición privilegiada, de punta de lanza", destacando el hecho de que de los doce proyectos nacionales del segmento de lujo que se están desarrollando en España, un total de once se sitúan en Andalucía y, de ellos, diez están en Málaga. En concreto, en Marbella se ubica la promoción Epic Marbella by Fendi, con 56 casas a cargo de la promotora Sierra Blanca Estates y otras cinco villas de lujo de la promoción Elie Saab Villas Marbella, todas ellas ya operativas desde el año pasado 2024, cuando también estaban prevista las Karl Lagerfeld Villas, con un total de cinco viviendas. Además, el hotel W Marbella, de la cadena estadounidense Marriott, que contará con hasta 129 viviendas y el Four Seasons Marbella Resort, con 300, tienen el presente 2025 como fecha de fidelización mientras que las Design Hills Dolce&Gabbana, también de Sierra Blanca Estates, con 92 viviendas, estará para 2026. En Benalmádena se ubica el proyecto South Residences (Higueron Curio Collection by Hilton), un resort con 164 viviendas de lujo ya operativo. En Casares, el complejo de lujo Marea by Missoni en Finca Cortesin contará con 65 apartamentos para 2026 y, por último, en Benahavís el resort Angsana Real de la Quinta contará con 42 viviendas también el año próximo y el primer proyecto residencial de la firma italiana Lamborghini, Tierra Viva, que contará con 53 villas de lujo en 2027.

Carlos Pérez-Lanzac, durante la jornada inaugural de la Vitur Summit 2025. / M. H.

Nace StayAlliance

Dentro de la agenda de su jornada inaugural, Vitur Summit 2025 acogía la presentación en sociedad de la asociación de alojamiento de corta y media estancia StayAlliance, cuyo presidente Asier Pereda desgranó las motivaciones y los objetivos de esta alianza que persigue mejorar la percepción pública de este sector Flex, luchar contra la competencia desleal o generar datos e investigación para crear un modelo de alojamiento moderno, equilibrado y sostenible. “Todos somos Flex; somos mucho más que turismo”, sentenció Pereda, quien comentó que “esta alianza, el alojamiento de corta y media distancia con o sin motivación turística que, traducido a un lenguaje más amable, es lo que llamamos el alojamiento flexible, parte de una reflexión conjunta que hemos hecho toda una cadena de verticales que componen la cadena de valor directa o indirectamente impactada por el alojamiento flexible”. Aludía Pereda al impacto que este tipo de hospedaje está teniendo en otros sectores económicos que no están directamente relacionados con el alojamiento turístico.

Pereda apuntaba a la necesidad de una “estrategia compartida” para poder construir el sector. “Para nosotros es fundamental diseñar un modelo de alojamiento equilibrado, que se integre en los destinos, que consiga una convivencia armónica con toda la cadena de valor, también con la hotelería, con todo el sector”, afirmó. Propietarios y empresas gestoras de viviendas turísticas, plataformas de comercialización como Booking.com, proveedores, sistemas de pagos, inversores, delivery, etc, se integran en la alianza presidida por Pereda, quién apuntó que el impacto por cliente del Flex en algunos territorios es mayor que el de los alojamientos hoteleros.

“Hemos encontrado una muy buena acogida entre empresas y sectores fuertemente impactados por el alojamiento flexible, desde distribución alimentaria, construcción, aerolíneas… que nos decían no solo que esto era muy conveniente sino que por qué no se había hecho antes. Necesitamos impulsar un marco normativo, no queremos trabajar sobre grises”, añadió.

Asier Pereda, presidente de StayAlliance, durante la presentación de la alianza en Vitur Summit. / M. H.

El presidente de StayAlliance insistió en la necesidad de dotar de un marco regulatorio para un sector en constante crecimiento porque tienen una gran demanda, no solo turística, y señaló la gran importancia en la hostelería de este tipo de alojamientos, cifrando en 6.400 millones de euros el impacto económico directo de las más de 351.000 viviendas alojativas en España, destacando la importancia creciente del senior living y las villas de lujo en Andalucía.

Presencia institucional del sector

El acto de inauguración de Vitur Summit 2025 contó con la presencia del mencionado Carlos Pérez-Lanzac; Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Jacobo Florido, teniente alcalde delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga y Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico Sostenible y Consejera Delegada del Patronato de Turismo y Planificación Costa del Sol. El primero de ellos apuntó una realidad más que evidente, como es el “crecimiento imparable del Flex (Alojamiento flexible) tras la pandemia, con Andalucía y Málaga muy bien posicionadas en todos los segmentos del sector”, aspecto en el que abundaba el delegado de la Junta en Málaga, Carlos García, aludiendo a la “profunda transformación en la forma de viajar, vivir y trabajar” de las personas en los últimos diez años, en los que Málaga y la Costa del Sol se han “situado en primera línea para esta forma de vivir y de trabajar”. García señaló la necesidad de buscar el equilibrio con este tipo de estancias y ensalzó el anteproyecto de la nueva Ley de Turismo Sostenible que viene a corregir los vacíos dejados por el decreto del pasado 2024 sobre todo en un marco jurídico más claro para este tipo de alojamientos. “Debemos lograr una integración ordenada de las viviendas turísticas. Se trata de convivir, no de competir”, sentenció.

Por su parte, Jacobo Florido afirmó que “este Ayuntamiento (el de Málaga) va a intentar hacerlo lo mejor posible” en cuanto a regulación y centró su intervención en el objetivo municipal de elevar la estancia media del visitante a los 2,6 días apoyándose en los 3 días que se alcanzan en el caso de los usuarios de alojamientos flexibles y que llegan a los 600.000 anuales (además de los 1,6 visitantes que se alojan en establecimientos hoteleros.

La última en intervenir, la representante de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, aclaró que “el Flex no viene a competir con nadie, viene a complementar la oferta”, y avanzó que en breve y en colaboración con la Junta, se integrará el Big Data de Turismo Costa del Sol para incorporar los datos de todos los viajeros que se quedan en Málaga en alojamientos flexibles, “por que es verdad que hay un número de viajeros que se nos despistan, que no sabemos dónde acaban y que seguramente están en estos alojamientos flexibles”.

Una completa agenda de dos días

La intensa agenda de este encuentro del sector Flex en Málaga centralizado en el Hotel NH recoge mesas redondas, charlas y ponencias centradas en aspectos normativos, de inversión, aplicación de datos e inteligencia artificial, mercados de emisión de visitantes, modelos sostenibles de corta y media estancia en los destinos… con representantes institucionales, agentes jurídicos, operadores turísticos y demás exponentes el sector.