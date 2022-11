La empresa española se reivindica en Sevilla frente a los ataques del Gobierno

El arranque del sexto Congreso Internacional de Directivos organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Sevilla ha estado marcado este miércoles por la reivindicación de la figura del empresario no solo como creador de empleo y riqueza sino como actor fundamental de la convivencia y de la consecución de de la agenda 2030 y de los Objetivos de de Desarrollo del Milenio (ODS) de la ONU.

En ese contexto, algunas voces criticaron el desprestigio de esta figura fomentado en ocasiones desde el Gobierno. "No es aceptable que la única institución que crea riqueza y empleo esté atacada como lo está siendo", afirmó la presidenta de la APD, Laura González-Molero. "Que para desviar la atención -continuó- se estigmatice a la empresa como causa de todos los males que puedan caer sobre los ciudadanos de este país. Se inculca una sensación de desconfianza y sospecha que polariza y tensiona y que no beneficia a la creación de vocaciones empresariales de las que este país está tan necesitado".

En el mismo sentido, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aseguró en la ponencia inaugural que la figura del empresario "no está reconocida como debiera estar" y puso ejemplos culturales como el hecho de que en la serie Los Simpson sea "el propietario de una central nuclear que tira humo" o que en la española Aida esta figura sea "un señor racista, egoísta y machista". "Debemos reclamar que estos valores vayan cambiando y que desde educación básica se fuera trasladando la cultura empresarial, ese talento, ese duende (en referencia al lema del congreso, 'Empresas con duende')", afirmó Garamendi.

El líder de los empresarios españoles también negó la idea de que "las empresas se están forrando". Y, aunque admitió que el empleo "se va a mantener" de aquí a final de año, también alertó de que la situación no es fácil y "muchas pequeñas y medianas empresas en nuestro país están en riesgo de cierre". "Es gente normal que ni tiene chistera, ni fuma puros ni tiene tirantes", aseguró.

Garamendi reclamó para las empresas "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma", y lamentó que en España leyes, regulaciones e impuestos se hacen "a la carta". También se mostró preocupado por "el plan estratégico de la primera empresa de España, el Estado", que prevé un déficit del 4,5% "en el año de mayor récord de recaudación del Estado". "Y las deudas se pagan. En 2023 parece que se van a relajar las exigencias (de reducción de déficit) pero en 2024 no será así".

Escasez de talento

Uno de los temas sobre los que gira el congreso es el de la atracción del talento. En este sentido, la presidenta de la APD señaló que "en un mundo con escasez de talento el futuro será de aquellas organizaciones que mejor sepan atraerlo o retenerlo". Garamendi fue claro sobre este asunto: "Faltan 25.000 ingenieros y técnicos en ciberseguridad; 100.000 ingenieros y técnicos en digitalización; y es difícil lograr la sostenibilidad cuando falta gente especializada en el área de instalaciones eléctricas".

Garamendi se mostró a favor de "tumbar la formación continua, son 1.800 millones que no tienen sentido, y donde la empresa no participa en la gobernanza". Y abogó por potenciar la Formación Profesional Dual, donde la empresa "no da clases pero sí participa porque sabe cuáles son sus necesidades reales".

Por su parte, el presidente de la APD en la Zona Sur (Andalucía y Exrtremadura), Mauricio González-Gordon, señaló como gran objetivo a nivel regional "aumentar el tamaño de las empresas". Las firmas andaluzas son dinámicas, pero "el porcentaje de empresas pequeñas es excesivamente alto, y eso las hace más vulnerables en tiempos de crisis y con menor acceso a las fuentes de financiación".

Un evento con 2.000 directivos

El Congreso Internacional de Directivos reúne en Sevilla este miércoles y jueves a 1.500 directivos de forma presencial y otros 500 por la vía telemática.

