De 40 a 32 horas de trabajo: empresas que han triunfado al reducir la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral, sin disminuir los salarios, parecer ser inminente. Al menos, en lo que respecta a su tramitación. El pasado lunes, los Ministerios de Economía y de Trabajo acordaron llevarla a cabo por la vía urgente, lo que acelerará su camino hacia el Congreso. Asimismo, la norma llegará al Consejo de Ministros el próximo martes.

El objetivo de esta medida es pasar de las 40 horas semanales a 37,5 horas, en favor de la conciliación entre la vida laboral y personal. Se trata de una iniciativa por la que ya han apostado otros países y algunas compañías españolas. Pero ¿qué tal les ha funcionado?

De 39 a 35 horas semanales: el caso de Francia

Francia es uno de los países que más han llamado la atención por implementar la reducción de la jornada laboral. Fue en el año 2000 cuando redujo de 39 a 35 horas semanales el tiempo establecido para los puestos de trabajo. “La percepción de los ciudadanos es que esas 35 horas actúan como una referencia sobre la que se articula la jornada laboral, un umbral sobre el que computar las horas extras o días de descanso”, indica el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la revista de Actualidad Internacional Sociolaboral (número 264, abril 2024).

Pese a que el artículo sostiene que no se puede establecer una conclusión unánime, debido a la disparidad de sectores implicados, sí “se puede concluir que de forma, más o menos intensa, tuvo un impacto no negativo (…) Todos los autores referenciados parecen converger en que, en mayor o menor escala, mejoró la calidad de la conciliación y se desprende el pensamiento de que, aunque las 35 horas semanales no son una realidad mayoritaria, sí forman parte de los derechos y mejoras franceses”.

Reducción de la jornada laboral en España

En España, este es todavía un tema candente, abierto al debate. No obstante, la idea de la conciliación laboral y, sobre el todo, el bienestar de los empleados está ganando cada vez un mayor terreno. Por ello, algunas empresas ya han rebajado la jornada de trabajo a las 37,5 horas que propone Yolanda Díaz. Esto supone un cambio en las expectativas laborales, ya que también se pretende aumentar la productividad.

En cualquier caso, la conclusión es que todo depende del sector. En algunos resulta más sencillo apostar por este modelo, mientras que otros entraman ciertas complicaciones. Un ejemplo de éxito es el de la empresa jiennense Software DelSol. Como informaba Europa Press en 2023, “fue en 2020 la primera compañía en implantar la jornada laboral de cuatro días”; y, con ello, “aumentó un 80% su facturación”.

Situada en Geolit, el Parque Científico y Tecnológico de Mengíbar (Jáen), se dedica al impulso de software especializado para Pymes. En concreto, según la agencia de noticias, pasó “de 9,4 millones en 2020 a 17 millones en 2022”.

Un ejemplo similar es el de la empresa coruñesa Hack A Boss, que presentó un programa piloto para mejorar la satisfacción de la plantilla y el rendimiento en el trabajo. Y lo consiguió. El equipo trabaja entonces de lunes a jueves y, desde ese momento, ha logrado posicionarse en el quinto puesto del Top Startups 2023, de LinkedIn.

Finalmente, otra empresa pionera ha sido la agencia de Marketing Digital, Good Rebels. “Después de un año trabajando de lunes a jueves, podemos decir, que nuestro experimento para implementar la jornada laboral de 4 días ha sido un éxito”, señalan en su página web. “En julio de 2021, decidimos adoptar el esquema 100-80-100 (100% de la productividad, 80% del tiempo, 100% del salario) y, aunque no todo ha sido un camino de rosas, lo cierto es que ha sido una experiencia”.