Gobierno y agentes sociales coinciden en mantener los ERTE hasta el 31 de mayo

El Gobierno y los agentes sociales han coincidido en la necesidad de mantener el esquema de ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, aunque las partes han rechazado hablar de preacuerdo y seguirán negociando el próximo lunes a las 17:30.

Fuentes del diálogo social han confirmado a EFE que el Ministerio de Trabajo ha llevado a la reunión de este jueves la propuesta de mantener el actual esquema de protección y exoneraciones "prácticamente igual" hasta el 31 de mayo. Todas las partes han valorado la propuesta y han coincidido en que hay que cerrar un acuerdo antes del 15 de enero, que podría producirse el mismo lunes cuando patronal y sindicatos analicen el texto definitivo que les ha de remitir el Gobierno.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha escrito en Twitter que la negociación de la prórroga de los ERTE avanza, con "un amplio consenso en torno a su extensión temporal y la firme voluntad de no agotar los plazos".

En la misma red social, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confiado "en un rápido acuerdo sobre este modelo que tan buenos resultados está dando al proteger el empleo y el tejido productivo". "Que continúen mientras dure el estado de alarma es la mejor forma de dar certidumbre a trabajadores y empresas", ha añadido.

En opinión de CCOO, el texto vigente no precisa demasiados cambios, aunque sí hay que introducir algunos elementos técnicos "e incluso alguna redacción más clara en algunos aspectos para evitar problemas de interpretación". No obstante, CEOE ha pedido revisar el compromiso de empleo, mientras que UGT ha planteado prorrogar también el "contador a cero" para la prestación por desempleo el mismo número de meses que se extiendan los ERTE, para que los afectados no consuman su derecho a paro futuro en caso de despido.

En una entrevista en Onda Cero previa a la reunión, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que la patronal iba a reclamar que se pueda despedir a trabajadores devolviendo solo las ayudas recibidas por esos empleados y no por la totalidad de la plantilla.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado a EFE que lograr un acuerdo rápido es fundamental para dar certidumbre a las empresas y a los trabajadores que se mantienen en ERTE, y han subrayado que en la reunión también se ha abordado la necesidad de impulsar la formación de estos trabajadores.

La intensa nevada que ha caído sobre Madrid ha hecho que la reunión se haya acabado antes de lo previsto, sin que se haya abordado el salario mínimo interprofesional (SMI), tema que se tratará la próxima semana.