Labubu: la gallina de los huevos de oro que hace explotar en ganancias a la juguetera propietaria

La empresa china Pop Mart ha experimentado un notable ascenso bursátil del 4,23% en la Bolsa de Hong Kong este miércoles, tras anunciar un incremento extraordinario en su facturación durante el tercer trimestre de 2024. La compañía, responsable de la producción y comercialización de los populares muñecos Labubu, ha visto cómo sus ingresos se han multiplicado hasta un 250% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsados por la viralidad global de sus figuras coleccionables.

Este repunte en bolsa se produce después de una caída del 8,1% registrada el martes, que según los analistas respondía a temores sobre una posible ralentización de las ventas. Sin embargo, el comunicado posterior de la compañía, adelantando los excelentes resultados trimestrales, ha disipado estas preocupaciones. En lo que va de 2025, las acciones de Pop Mart acumulan una revalorización superior al 186%, consolidándose como uno de los valores más destacados del mercado hongkonés.

Los datos publicados por la juguetera revelan un crecimiento del 190% en el mercado chino, mientras que las ventas internacionales se han disparado hasta un 370%. Particularmente llamativo resulta el rendimiento en Europa, donde la facturación se ha multiplicado por más de 8 (740%), y en América, donde ha experimentado un incremento aún más espectacular multiplicándose casi por 14 (1.270%). En la región Asia-Pacífico, el aumento alcanzó el 175%.

El fenómeno Labubu y su impacto económico

Wang Ning, consejero delegado de Pop Mart, ha respondido a las preocupaciones sobre la posible caída en relevancia de sus productos estrella. Según el directivo, aunque personajes clásicos como Mickey Mouse, Naruto o Hello Kitty ya no generan tanto revuelo mediático, su valor comercial sigue siendo enorme, sugiriendo un futuro prometedor para Labubu más allá de su actual pico de popularidad.

La explosión de popularidad de estos muñecos ha superado todas las expectativas internas de la compañía. Según informa Bloomberg, Pop Mart había establecido un objetivo de facturación para 2025 de unos 2.800 millones de dólares, pero ya en agosto de 2024, Wang consideraba "fácil" alcanzar los 4.200 millones, lo que refleja la dificultad para predecir el crecimiento exponencial del fenómeno.

Fundada en Pekín, Pop Mart ha desarrollado una estrategia de mercadotecnia particularmente efectiva, basada en el lanzamiento de ediciones limitadas que convierten sus productos en codiciados objetos de colección. Su catálogo incluye figuras de diseño, artículos coleccionables y juguetes, así como colaboraciones entre creadores y grandes marcas que generan un significativo fervor entre los aficionados.

Historia y evolución de Labubu

El protagonista indiscutible del éxito de Pop Mart es Labubu, un travieso monstruo de orejas puntiagudas y sonrisa diabólica inspirado en la mitología nórdica. Este personaje fue diseñado originalmente en 2015 por el artista hongkonés Lung Ka-sing, pero fue Pop Mart quien identificó su potencial comercial y lo incorporó a su línea de productos, lanzando las primeras figuras coleccionables en 2019.

Sin embargo, no fue hasta 2024 cuando la popularidad de Labubu despegó a nivel mundial, convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral en redes sociales. Esta explosión de popularidad ha contribuido de manera decisiva al extraordinario crecimiento financiero que la empresa está experimentando en 2025, consolidándose como una de las jugueteras con mayor proyección internacional del momento.

¿Qué factores han impulsado el éxito global de Pop Mart?

El modelo de negocio de Pop Mart se basa en varios pilares estratégicos que han resultado fundamentales para su expansión internacional. La compañía ha sabido combinar el atractivo diseño de sus productos con una distribución calculada que genera expectación. El sistema de "cajas ciegas", donde los compradores no saben exactamente qué versión del muñeco obtendrán hasta abrirlo, ha fomentado el coleccionismo y el intercambio entre aficionados.

Además, la empresa ha aprovechado el poder de las redes sociales como catalizador para la difusión de sus productos. Los usuarios comparten sus adquisiciones, generando un efecto multiplicador en plataformas como TikTok e Instagram. Esta visibilidad orgánica ha permitido a Pop Mart reducir significativamente su inversión en publicidad convencional, maximizando sus márgenes de beneficio.

La estrategia de expansión internacional también ha sido cuidadosamente planificada, abriendo tiendas físicas en ubicaciones estratégicas de grandes ciudades y desarrollando simultáneamente una robusta presencia en el comercio electrónico. Este enfoque dual ha permitido a la compañía captar tanto a compradores impulsivos como a coleccionistas dedicados, ampliando considerablemente su base de clientes.

Perspectivas futuras para el mercado de juguetes coleccionables

El fenómeno Labubu se enmarca en una tendencia creciente hacia los artículos coleccionables entre consumidores adultos, un segmento conocido como "kidults" que está redefiniendo el mercado tradicional de juguetes. Según estudios del sector, este segmento representa ya más del 25% del mercado global de juguetes, con un crecimiento sostenido en los últimos cinco años.

Los analistas financieros mantienen en general una visión positiva sobre el futuro de Pop Mart, aunque advierten sobre los riesgos inherentes a productos de tendencia que podrían perder relevancia súbitamente. No obstante, la capacidad demostrada por la compañía para desarrollar nuevas líneas de personajes y establecer colaboraciones con marcas consolidadas podría proporcionarle la diversificación necesaria para sostener su crecimiento a largo plazo.

Con una capitalización bursátil que ha crecido exponencialmente en los últimos 18 meses, Pop Mart se ha posicionado como un referente en la industria del entretenimiento y los artículos coleccionables, consolidando la influencia cultural china en mercados tradicionalmente dominados por empresas occidentales y japonesas.