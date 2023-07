“Nuestros menores costes nos permiten remunerar mejor al cliente final”

MyInvestor, el banco de inversión participado por AndBank, Axa Seguros, El Corte Inglés y varios family offices ve el mercado andaluz un objetivo de crecimiento.

–¿Cuál es el contexto macroeconómico que prevé MyInvestor para el segundo semestre del año?

– Desde hace bastante, la inflación es el punto más candente, por lo bueno y por lo malo. Y realmente los mercados se mueven bastante al son de esa variable macroeconómica. Tanto el año pasado, cuando hubo mercados con resultados muy malos, como este año, que parece que hay una recuperación, no tanto de crecimiento del PIB sino de los mercados, hay la esperanza de que la inflación ya está un poco más bajo control. Hay países como nosotros que ya la tenemos relativamente baja, por debajo del 3%. Es cierto que Alemania todavía sigue por encima del 5%, que es un poco contraintuitivo. Es al revés de la historia, donde siempre habíamos tenido nosotros problemas de inflación y ellos no. Ahora se han girado un poco las cosas. El dato de inflación, tanto a nivel europeo como americano, va a seguir siendo muy importante. Validar que esa inflación realmente va a la baja es lo que va a animar a los mercados. Si hubiera un repunte, que puede venir por distintas razones, la idea es que los mercados volverían a tener miedo de subidas inesperadas, tanto la Fed en Estados Unidos como del Banco Central Europeo.

–Pero desde su perspectiva, ¿aún queda recorrido a la subida de tipos, más en el BCE que en la Fed, más allá de la ejecutada en julio?

–Tras la subida de esta semana, de la que había una certeza del 100% y que sitúa al 3,75% el tipo de depósito, es bastante probable que en septiembre se suba al 4%. Éste es el escenario central con el que contamos. Es decir, que es muy probable que se llegue al 4% y en cambio es poco probable que luego se disparen hacia el 5%, a no ser que haya un dato muy malo de inflación. Y que se recorten es poco probable. Yo creo que lo que quieren hacer los bancos centrales es subir a un nivel, en lo que ellos llaman restrictivo, que realmente apacigüe la inflación y quedarse ahí por un tiempo prolongado. Pero en todo caso, lo que no vamos a ver es una subida rápida y luego un retroceso de los tipos.

“Podemos pagar al 2,75 o al 3% porque el BCE nos facilita los depósitos al 3,5%; salen los números”

–En esa meseta, el problema es que se puede perjudicar el crecimiento económico. Alemania ya está en recesión técnica. ¿Para países como España donde se ha contenido mejor la inflación, al menos en la tasa interanual, aunque todavía estemos lejos en la subyacente, no puede ser perjudicial esa meseta de larga de tipos de interés alto?

–Tiene razón. Esta semana se han conocido indicadores PMI e ISM, unas encuestas en que preguntan al sector económico cómo lo ven, y todos fueron bastante desalentadores. Salieron por debajo de 50, que es la cifra que en estas encuestas separa la contracción de la aceleración de la desaceleración. Y es en Europa donde las encuestas salieron por debajo de 50. Es decir, los sectores económicos en Europa en general, no sólo en España, ven que el crecimiento se va a desacelerar. Dicho eso, esa desaceleración no tiene por qué causar una gran recesión. Mientras contenga los costes de las empresas y desaceleren, eso es suficiente. No es necesaria una recesión para bajar la inflación, pero es muy difícil para los bancos centrales calibrar exactamente cuál es el tipo que para desacelerar sin pasar al negativo. Pero para responder a su pregunta en concreto, sí es así. Todas las empresas que tienen que renegociar su deuda van a hacerlo a tipos más altos y tendrá efecto en el flujo de caja, porque si pagas más en intereses habrá menos beneficios. Las matemática rigen en los flujos de caja y en consecuencia, sí, eso va a desacelerar la economía. El punto clave es si hay un aterrizaje suave y se desacelera sin llevar a negativo el crecimiento. Porque quedándose por del 1% de crecimiento del PIB se supone que es suficiente para controlar la inflación.

–¿Es difícil prever qué va a pasar después de que termine esa meseta? Cuando se controle la inflación lo normal es que los tipos bajen algo, porque el 4% sería un nivel quizá un tanto elevado, pero no vamos a volver a ver tipos tan bajos y negativos como hemos visto antes de esta crisis inflacionaria. ¿No?

– Sí, tiene razón. De hecho, si miramos tipos negativos, hemos tenido durante diez años más 12 años desde 2011 y tipos tan altos como los actuales no los teníamos desde el año 2000. Es cierto que esto es inusual, necesario, pero inusual. El Banco Central Europeo en 2025 prevé que los tipos estén al 2,9%. A veces se equivocan, pero ésta es su previsión. Yo creo que por ahí estaremos. Es decir, no podemos estar al 4% perennemente porque es demasiado restrictivo. Hay un momento, en 2025 seguramente, en que, muy lentamente, empezarán a recortar. El aterrizaje de los tipos alrededor del 2% parece racional.

–¿Entre 2% y 2,5%, podemos decir?

–Exacto, entre el dos y el dos y medio parece racional. Es bastante dinámica esta cifra, pero con esos tipos y una inflación alrededor del 2%, eso quiere decir que los tipos reales, los que experimenta la economía descontando la inflación, serían ligeramente positivos. Esto es lo que lo que una economía saludable debería tener, y no lo es cuando hay un tipo real negativo, como hemos tenido bastantes años, como tampoco lo es que haya tipos reales muy altos.

–En este primer semestre del año hemos visto una fuerte demanda de productos que remuneren el ahorro, incluso colas para comprar letras del tesoro, pero muchos bancos han tardado en ofertarlo. ¿Por qué su banco ha sido de los primeros en apostar por una remuneración atractiva para el inversor?

–Una primera razón es que nosotros, por suerte, no tenemos una estructura de costes muy elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que más parte de los beneficios de los tipos de interés los podemos trasladar al cliente final. En segundo lugar, tenemos un balance muy sencillo muy limpio. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tenemos hipotecas al 1% como hay en otros bancos. Si sus activos están al 1%, y han prestado dinero a 30 años, pues no pueden pagar el 3% en un depósito porque perderían dinero. La banca que controla la mayor parte del mercado español, literalmente, no puede pagar un depósito a más del 2%. Para nosotros es mucho más sencillo porque tenemos muy pocas hipotecas, son en su mayoría variables, y eso nos permite remunerar al 2,75% o el 3% y no pasa nada porque el Banco Central nos paga ahora mismo el 3,5%. Salen los números.

“Tener accionistas como Andbank, AXA o El Corte Inglés da confianza a los inversores”

–Ustedes tienen una composición de capital en el que está Andbank, Grupo AXA Asegurador, El Corte Inglés y algunos Family Office. ¿Eso resulta atractivo para los clientes que deciden poner sus depósitos en MyInvestor?

–Somos un banco español con ficha bancaria española y unos ratios de capital de los mejores de España, mucho mejores que la banca tradicional. Esto de por sí ya debería ser atractivo para el cliente. Además estamos adheridos al Fondo de Garantía de Depósitos, con lo que el cliente está protegido hasta 100.000 euros. Adicionalmente, creo que tenemos accionistas que dan confianza. Sí. Andbank es una banca privada, que lleva creo que 90 años operando con clientes muy ricos, que sabe perfectamente cómo funciona el sector bancario. En consecuencia, esto aumenta la confianza porque tenemos un compañero de viaje que nos puede ayudar en decisiones estratégicas.

–Han tenido cierto éxito en comunidades como Madrid o Cataluña. ¿Cómo les va en Andalucía?

–Nuestro producto on line ha crecido muy bien en los grandes núcleos urbanos, donde tenemos mayor penetración. Lo primero es establecer unos productos atractivos, porque si lo es al final da igual donde vivas. Estamos dando un segundo paso necesario, que es darnos a conocer en toda España, desde Galicia a Málaga. En Andalucía vemos potencial para crecer.