Manuel Antonio Fernández: "Hemos incorporado terapias y evaluaciones con realidad virtual"

Innovation Talks 8X8, el concurso de talentos impulsado por Grupo Joly y BBVA, es un magnífico escaparate del potencial creador de Andalucía. Uno de los premiados, el neuropediatra Manuel Antonio Fernández, explica algunas claves de su éxito.

-¿Que supone para usted haber ganado el premio Innovation Talks?

-La verdad es que es algo completamente increíble e inesperado. Cuando vi la convocatoria, pensé que me venía como anillo al dedo tanto para mi proyecto para ayudar a familias de niños con problemas neurológicos, elneuropediatra.es, como para mi nuevo proyecto para ayudar a médicos privados a transformar su consulta en un negocio 100% rentable y satisfactorio: lifestyleprofesional.com. Desde el punto de vista personal, es un enorme estímulo emocional que recompensa el trabajo realizado. Desde el punto de vista profesional, recibir el reconocimiento de expertos en innovación es un espaldarazo al presente y al futuro de estos proyectos. Además del reconocimiento que este galardón supone y la difusión que genera, el premio aparejado es una enorme inyección para el trabajo que mi equipo y yo realizamos cada día.

-El Neuropediatra es un proyecto pionero y ambicioso que trata a chicos con distintos problemas de forma integral. ¿Cómo está funcionando y qué nivel de éxito están teniendo con los pacientes?

-La verdad es que los resultados que estamos obteniendo son magníficos. Desde nuestra puesta en marcha y apertura del centro donde trabajamos en 2014, el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, en Sevilla, no hemos parado de crecer. Además, quiero darte algunos datos que desde mi punta de vista son muy importantes y demuestran la percepción que tienen de nuestro trabajo las familias y los propios chicos. Contamos con un centro con más de 150 metros cuadrados especializado y dedicado 100% a los problemas neurológicos de la infancia y la adolescencia. En estos años de trabajo hemos superado los 8.120 pacientes. Atendemos casos de todas las edades desde el nacimiento hasta la edad que sea necesario. No tenemos límite de edad porque muchos de los problemas neurológicos infantiles pueden darse también en la edad adulta como por ejemplo las migrañas, la epilepsia, la dislexia... Hemos pasado de empezar yo solo a formar un equipo de cinco profesionales especializados. Trabajamos en el día a día con la última tecnología incorporando evaluaciones y terapias con realidad virtual, programas de estimulación cognitiva entre otras técnicas especiales: el Estudio Aula evalúa el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en niños (TDAH); el Estudio Aquarium está pensado para la evaluación de las funciones ejecutivas en adolescentes y adultos; el BrainGaze es para el diagnóstico del TDAH y la dislexia; el Psious es para terapia psicológica y mindfullness mediante realidad virtual; el Cognitfit es para la estimulación cognitiva on line... Todo ello nos permite llevar las posibilidades de nuestros servicios a cualquier sitio. La combinación de estas tecnicas con los nuevos sistemas de comunicación con el paciente mediante videoconferencia (docline.es) y consulta on line (qoolife.com) nos permite hacer evaluaciones, diagnóstico y establecer programas de terapia y tratamiento de una forma 100% on line, así como realizar todo el control y el seguimiento de la misma forma. Así, atendemos a pacientes de cualquier lugar sin importar las distancias. La consulta on line permite a los pacientes contactar con nosotros 365 días al año desde el ordenador o la aplicación del móvil. La consulta por videoconferencia permite ver cara a cara al paciente y solventar problemas evitando desplazamientos y gastos. Las plataformas de estimulación cognitiva on line facilitan las actividades y el seguimiento de los resultados y la evolución del paciente día a día.

"Hoy se sabe que los niños con TDAH tienen un problema en los sistemas de autocontrol cerebral que regulan la atención, el movimiento y los impulsos"

-¿Tiene pensado montar más centros fuera de Sevilla?

-No. no es algo que me haya planteado ni a corto ni a largo plazo. Mi proyecto elneuropediatra.es es un proyecto personal en el que nunca he querido incorporar inversores ni nada que no sean profesionales bien formados y especializados en neurodesarrollo. Tengo claro que eso supone que el crecimiento que podemos tener no es rápido, pero ese no es mi objetivo. Yo me centro en lo que creo que puede ayudar a estos chicos y a sus familias. Estoy muy pendiente de ellos y me he enfocado exclusivamente en este centro. Más adelante tendré que valorar opciones para poder ayudar a más familias, pero por ahora, la manera que tengo de hacerlo es formar a más profesionales en estos temas, divulgar todos estos conocimientos a la sociedad y conseguir que más padres, más educadores y más profesionales sanitarios sepan cómo detectar y enfrentarse a los problemas neurológicos infantiles, especialmente los que afectan al aprendizaje, la conducta, la maduración y el desarrollo.

-¿El hecho de que haya tantos niños con problemas neurológicos tiene que ver con los embarazos de alto riesgo de madres mayores de 40 años o es más un tema de genética?

-Este tema que comentas es muy importante y quiero dejar algunos aspectos claros. Hay muchos problemas neurológicos que han existido desde siempre pero que nunca han recibido la atención que requerían hasta nuestra época. La mayoría de estos problemas tienen un claro componente genético. Uno de los mejores ejemplos es el TDAH. Con una carga genética del 70%, ha existido siempre. Antes eran niños a los que se les catalogaba como revoltosos, torpes, vagos, que no valen para estudiar... Pero hoy se sabe que tienen un problema en los sistemas de autocontrol cerebral que regulan la atención, el movimiento y los impulsos. Por otro lado, en relación a lo que comentas de la edad materna, este es un facto a tener en cuenta. Además, la mayor tasa de partos prematuros debido a la mejora de los medio técnicos para atender a esos niños que nacen antes de tiempo, también influye en mayores tasas de problemas neurológicos futuros.