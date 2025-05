Sevilla alcanza un doble hito: récord histórico de afiliados y lidera la caída del paro nacional en abril

Sevilla/La provincia de Sevilla ha alcanzado un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social tras un mes de abril muy bueno para el empleo. Sumó durante el pasado mes -en el que, recordemos, se celebró la Semana Santa- 7.358 nuevos trabajadores en términso de afiliación (4.014 hombres y 3.343 mujeres), lo que supone la mayor cifra en un cuarto mes del año desde 2018 y la más abultada desde que se inició la recuperación pospandemia. Eso hace que el número de cotizantes se eleve hasta los 833.274, la mayor cifra nunca vista, superior al anterior máximo de diciembre de 2024 (830.103 personas).

La hostelería lidera, pero otros muchos sectores crean empleo

La evolución en abril supone un impulso claro para el mercado laboral tras un mes de marzo que había sido peor que el de los años anteriores, lastrado entre otras cosas por la destrucción de empleo agrario al no poderse trabajar por el exceso de lluvias. Ahora este sector no resta, y prácticamente todas las actividades, casi sin excepción, suman nuevos trabajadores. Encabeza el ranking la hostelería -que incluye los servicios de alojamiento-, con 1.588 empleos más, que es una buena cifra pero que no supone la mayor parte ni un porcentaje muy alto de los trabajos creados en abril. Tras esta actividad hay un nutrido grupo que suma entre 350 y 750 afiliados más, encabezado por comercio (+750) y seguido por actividades administrativas y servicios auxiliares (+621), educación (555), construcción (527), agricultura (515), actividades sanitarias y servicios sociales (490), artividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (434) y administración pública y defensa (375).

Con el avance de más de 7.300 nuevos afiliados Sevilla espanta los signos de desaceleración que se habían observado en marzo y que había reflejado la EPA del primer trimestre, con una destrucción de empleo de más de 30.000 personas que parecía preocupante.

Sevilla, la provincia donde más baja el paro de toda España

En lo que respecta al paro, Sevilla es la provincia de España donde más baja el desempleo en abril, con 5.629 personas (-3,62%, 3.107 mujeres y 2.522 hombres) que salen de las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hasta 150.039 personas, lo que deja a la provincia al borde de bajar de la cota psicológica de los 150.000 parados. Se trata de la mayor caída del paro en un mes de abril desde 2022 y supone dejar este indicador en el menor nivel desde septiembre de 2008. Todos los sectores reducen el desempleo, pero destaca sobre todo servicios con 3.788 personas menos apuntadas.

La capital reduce el desempleo en 1.721 personas (-3,38%, un porcentaje algo inferior al del total provincial), una cifra muy similar a la del año pasado, y el número total se sitúa en 54.889. Baja por primera vez desde agosto de 2008 de la cota psicológica de los 55.000. Han tenido que pasar para que ello ocurra nada menos que 17 años.

Evolución anual de la afiliación y el paro

En tasa anual, es decir, respecto a abril de 2024, la provincia en su conjunto tiene 19.091 afiliados más que el año pasado (2,34%), lo cual supone una mejoría respecto a la cifra del ejercicio anterior (12.320) y también respecto a lo que se registraba en el mes de marzo de 2025 en tasa anual (18.737). Aun así, la evolución anual es peor que la de abril de 2023 (25.271) y la de abril de 2022 (34.604), algo lógico porque el crecimiento económico es menor y porque ha desaparecido el efecto rebote tras el 'shock' de la pandemia.

En cuanto al paro, hay 12.982 parados menos (-7,96%) que el año pasado, un dato bastante mejor que el de abril de 2024 (-5.614) pero peor que el de 2023 (-14.651). En Sevilla capital, el desempleo se reduce en tasa anual en 4.333 personas (-7,33%), el mejor dato desde 2022.

Autónomos y contratación

El número de autónomos, por otro lado, sigue con su senda ascendente y sostenida. En Sevilla hay 520 trabajadores más por cuenta propia nuevos en abril, lo que hace que el número total se eleva a 120.518, que es el nuevo máximo histórico.

El dinamismo en la contratación, por último, se resiente en abril, con 12.988 contratos menos que en el mismo mes del año pasado, algo que se traduce en una caída de las firmas de indefinidos (-4.201) y aún mayor de las de temporales (-8.797), lo que indica que la creación de empleo puede haber debido sobre todo al rescate de fijos discontinuos que estaban en la inactividad. En lo que va de año, el 40,11% de los contratos firmados son indefinidos.