“Si se consolida la revolución del hidrógeno verde, Huelva va a ser imparable”

Huelva/Huelva está ya lista para recibir esta semana, del 4 al 6 de febrero, a los más importantes líderes nacionales e internacionales de la industria, que se congregarán en la Casa Colón para celebrar el II Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Un año después, la capital onubense volverá a centrar la atención de un sector que empieza a despegar, con la concreción de proyectos que hasta hace bien poco eran solo papel y con el descarte de aquellos que nunca salieron del ‘Power Point’.

Francisco Montalbán, presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno y, a su vez, presidente del Comité Técnico del Congreso, habla sobre la importancia de que Huelva organice por segundo año consecutivo esta gran cita y sobre el momento que atraviesa la industria.

Tras el éxito de la primera edición del Congreso, ¿cómo ha evolucionado en un año el sector del hidrógeno?

Creo que lo importante es que estamos consolidando un congreso distinto. Un congreso en el que verdaderamente se está encontrando la industria y donde realmente se ha establecido un foro de discusión útil donde se sacan conclusiones efectivas para el sector. Porque, paradójicamente, en este último año, el sector del hidrógeno no ha evolucionado aparentemente de forma positiva. Digo aparentemente porque en los años anteriores se generaba mucha expectativa, mucha noticia, mucha especulación de cosas que se iban a hacer y que luego no se han hecho, lo cual no es positivo. Pero sí que es verdad que los proyectos que tienen sentido están empezando a ejecutarse. Y es porque en este periodo de tiempo, no es que haya habido un parón de expectativas, sino que ha habido un aterrizaje y una puesta a trabajar de todas las empresas que querían hacer los proyectos.

Entonces, ¿no piensa que la implantación de esta nueva industria vaya más lenta de lo esperado?

Esto no es nada sencillo. El sector del hidrógeno es complejo, los proyectos de hidrógeno son muy difíciles y ponerlos en marcha requiere tiempo, requiere un periodo de maduración tecnológica y de maduración en las ideas, que luego hay que aterrizarlas para ponerlas en marcha. En ese tiempo que ha dado la sensación de que el sector se ha enfriado, lo que ha pasado es que, por un lado, se han puesto en marcha los proyectos con sentido y, por otro lado, se han paralizado aquellos que no tenían ningún futuro. Afortunadamente también, porque lo que no podemos hacer es cosas que luego no sirvan para nada y tirar el dinero de los contribuyentes.

Curiosamente, también ha crecido exponencialmente el interés por el Congreso, ya no solo a nivel nacional, sino también internacional, con la presencia de muchas empresas, asociaciones y clústeres de otros países que han puesto sus ojos en el evento.

En Europa, la necesidad de autosuficiencia energética es fundamental y es uno de los principales objetivos de la política europea. Y hasta ahora, nunca ha habido un congreso potente en el sur de España, y eso que en Europa se ve a España como la principal potencia donde se va a producir hidrógeno verde competitivo y donde hay sol y hay energía renovable suficiente como para, de una manera más rápida, poder llegar a ese hidrógeno renovable basado en energías no fósiles, en energías del sol y del viento, principalmente. Entonces, dentro de nuestra península Ibérica, el Sur, Andalucía, tiene las condiciones más idóneas de toda Europa, por el número de horas de sol, por el viento, que espero que empecemos a realizar mejor y con las infraestructuras portuarias, como todos conocemos, de Huelva y de Algeciras, para exportar a través del barco, sobre todo, derivados del hidrógeno renovable. El hecho de que en Huelva se esté capitalizando y se esté impulsando de una manera tan efectiva la industria del hidrógeno, que hagamos este congreso aquí, hace que los europeos miren tanto a este congreso, porque dicen: “vamos a apoyar y vamos a dejar clarísimo que nos interesa ese hidrógeno, ese derivado químico del hidrógeno verde, porque nosotros lo necesitamos”. Y ya que Andalucía representa este gran potencial, pues intentemos llegar al máximo número de acuerdos, como estamos viendo con la Junta de Andalucía, y evidentemente todo esto refuerza muchísimo a este congreso. Es fundamental.

Esta misma semana, Moeve ha anunciado el inicio de la construcción del proyecto del Valle del Hidrógeno Verde, vemos avanzar administrativamente otros proyectos como el de Trinasolar... Parece que en Huelva sí empieza a ser tangible lo que hasta hace poco eran solo anuncios. ¿Cuánto ha podido influir que no se apruebe el impuestazo?

Yo creo que eso ha ayudado bastante a nivel anímico en las grandes empresas, porque se genera una cierta estabilidad en este sector, porque las inversiones van a ser importantes. Las inversiones son a largo plazo. La ejecución de estos proyectos y su amortización suponen un largo número de años, con lo cual no podemos tener una política que nos esté penalizando ni ahora ni dentro de dos, tres, cinco o diez años, porque, si no, estos proyectos no van a salir nunca adelante. Y eso no puede ser, porque es realmente perjudicar el desarrollo tecnológico y social de nuestra región. Empieza el de Moeve, afortunadamente, con una inversión de 3.000 millones, Trinasolar va a invertir en una planta muy grande, de 160 megavatios, también en Huelva… Todo esto es lo que tenía que pasar, lo que va a pasar, y verdaderamente ahora empieza esa llamada revolución en Huelva, que va a ser muy importante y que vamos a empezar a ver. Pero esto arranca ahora, y esto no es nada. El inicio va a ser un inicio y, luego, la consecución después de otros proyectos que vendrán más adelante, de que este sector va a seguir creciendo y que, si somos capaces de consolidar esta trayectoria, Huelva va a ser imparable. De aquí a unos años va a superar a muchas economías andaluzas y españolas.

¿Encontrar clientes que compren todo ese hidrógeno que se va a producir aquí es el gran reto del sector ahora mismo?

Claro, ese es el gran reto. Primero, para que cualquier proyecto sea rentable debe tener clientes que compren el producto final, si no, no hay negocio. Y ese es el principal modo en el que tenemos que plantear este negocio del hidrógeno. Por un lado, buscar mercados que puedan necesitar y comprar el hidrógeno verde y sus derivados químicos verdes y sintéticos. Y, por otro lado, acercar también este congreso a las autoridades, que no solamente hay que incentivar la producción del hidrógeno, también hay que incentivar los mercados, los usos, las aplicaciones. Porque, si no lo subvencionamos, va a ser muy difícil que un usuario final, que actualmente compra hidrógeno barato, de otro tipo de color, marrón o gris, o compra otro metanol u otro amoníaco con una producción mucho más barata que hoy, si no se incentiva ese mercado, pues no va a haber mercados, y sin mercados no va a haber negocio. Con lo cual, no se van a hacer inversiones. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Empezamos por el mercado, terminamos con que se monta un negocio para ese mercado.

O sea, que sin incentivos públicos, va a ser complicada esta descarbonización...

Claro. Por ejemplo, si no incentivamos el uso del vehículo de hidrógeno eléctrico con pilas de combustible, vehículo pesado sobre todo, porque es el gran reto de la descarbonización y donde el hidrógeno va a tener el gran protagonismo, si no se incentiva la adquisición y compra de vehículos de hidrógeno, difícilmente va a haber negocio. Naturalmente, si nadie cambia su vehículo o una flota de vehículos pesados va a ser muy difícil que pueda cambiar y descarbonizarse. De alguna forma hay que hacerlo llegar a esos compradores.