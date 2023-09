El teletrabajo está aumentando la brecha salarial entre hombres y mujeres

El teletrabajo es una forma hasta ahora poco habitual de trabajo en España, tras la pandemia provocada por el coronavirus, se ha implementado en muchas más empresas que antes no contemplaban esta opción como alternativa al trabajo presencial. Para algunas personas no tener que acudir a la oficina puede ser lo ideal, tanto porque no tenga un buen ambiente laboral, porque prefiera trabajar sin la presión de tener al jefe constantemente rondando su puesto como porque sea más práctico y gane tiempo ya que no tendría que desplazarse.

Pero lo mismo que reporta beneficios en algunos casos, podría repercutir de manera negativa a otros niveles. Hay quienes están habituados a trabajar en su oficina y salir de esa zona de confort supone un hándicap y se encuentran como pez fuera del agua, también hay que contar con los recursos propios de cada individuo, que en algunos casos pueden ser mejor o peor de los que la empresa ofrece y también hay que tener en consideración que el hecho de tener que trabajar desde casa hace que sea más difícil fijar la barrera del horario laboral y los quehaceres diarios del hogar.

¿Teletrabajo y conciliación femenina?

El teletrabajo aunque puede suponer muchos beneficios para algunos de los usuarios puede suponer una carga extra para las mujeres ya que al intentar combinar las labores domésticas y su trabajo en el mismo espacio puede provocar un aumento de su carga de trabajo a nivel global.

Según Ana Isabel Jiménez Zarco, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, afirma que "en ocasiones puedan estar realizando tareas del hogar en horario laboral e, incluso, si este es flexible, es posible que estén trabajando fuera del tiempo marcado por su contrato". "Esto significa que desaparece la conciliación laboral y que el número de horas de trabajo es cada vez mayor", concluye Jiménez Zarco, investigadora del i2TIC (Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre las TIC).

Estudios como el realizado por la Fundación Eurofund suscriben las palabras de la experta ya que concluyen que las mujeres multiplica las responsabilidades dentro su hogar haciendo más difícil la conciliación entre su vida personal y familiar y la profesional.

Eva Rimbau, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y miembro del grupo de investigación DigiBiz (Digital Business Research Group), apoya la misma teoría que su colega, quien cree que "la eficacia de las teletrabajadoras podría verse amenazada debido a las constantes interrupciones, al extra de trabajo exigido y a la carga mental que deben soportar mientras trabajan también desde casa".

La brecha salarial entre hombres y mujeres en el teletrabajo

Los últimos datos que se tienen de la Comisión Europea la brecha salarial se define como "la diferencia relativa en el ingreso bruto promedio de mujeres y hombres dentro de la economía en su conjunto", mientras que para la OCDE es la diferencia entre las retribuciones salariales de los hombres y de las mujeres, expresada como un porcentaje del salario masculino.

En la Unión Europea las mujeres ganan un 14,1 % menos por hora que los hombres. Esto se traduce en que, por cada euro que ganan los hombres, las mujeres solo ganan 86 céntimos. Asimismo, en la Unión Europea las mujeres trabajan dos meses gratis al año en comparación con los hombres. Si reducimos un poco más el foco y nos fijamos solo en España, según la Encuesta de estructura salarial del INE (2021), en nuestro país la brecha salarial es de un 21,42 % (5.726,30 euros), y en Cataluña se sitúa en un 22,17 % (6.350,33 euros).

Algunos expertos ubican el fin de la brecha salarial, como pronto, en 2064. Este horizonte lo ha calculado el sindicato UGT y lo recoge en su último informe, Las empresas tienen que cumplir la Ley. La igualdad salarial cerraría las brechas (2021).