¿Por qué el Anuario del Gran Poder es un ejemplo de vanguardia?

El Anuario del Gran Poder es un ejemplo de buen gusto. Ofrece artículos de interés e información que podríamos considerar de vanguardia. ¿Por qué? Porque no hace mucho tiempo era inconcebible que una cofradía diera todo tipo de detalles sobre la restauración de uno de sus titulares, radiografías incluidas en las que se aprecien los desperfectos, fisuras u orificios. En la última publicación encontramos todas las fotos necesarias para comprender el trabajo de Pedro Manzano con la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. No hay tema delicado, sino enfoque indebido. Y la hermandad que nos mostró en su día al Señor en el hospital que se montó al efecto para su última restauración, nos enseña ahora cómo se ha restaurado la imagen de la Santísima Virgen.

No fue hasta pocos años después de la fundación del IAPH cuando vimos las primeras imágenes de estas características. Quizás fue en una muestra sobre la restauración del Cristo de los Negritos en el antiguo convento de Nuestra Señora de los Reyes de la calle Santiago. Poco a poco han ido desapareciendo criterios mojigatos para apostar por otros técnicos y, por supuesto, siempre respetuosos.

Otro ejemplo nos lo ofrece el mismo Anuario. Las cuentas económicas se publican con todo detalle. Y no pasa nada. Transparencia al máximo. Fue el cardenal Amigo quien dio el primer paso para que el Arzobispado publicara todos los años sus ingresos, gastos, desvíos, déficits, superávits... Todo. Hay entidades que siguen instaladas en la opacidad, lo que resulta inexplicable. O, lo que es peor, intentan cumplir con una información mínima, sesgada y que cuestiona nuestra inteligencia. Nada hay que ocultar, ¿o sí?.

Además de estos dos ejemplos de buen criterio, a los que ya nos hemos acostumbrado pero que no podemos dejar de valorar, el Anuario nos hace emocionarnos al reproducir el artículo que Ismael Yebra escribió al Señor en 2016. Muchas son las fotografías de la santa misión que nunca olvidaremos y de la que se ofrece un artículo especial de Fernando Pérez Ávila. Las imágenes no ocultan los detalles característicos de las barriadas a las que Sevilla no olvida gracias a la ternura de la mirada del Señor. También hubo quienes en su día censuraron que los medios publicáramos fotos del Gran Poder con fondo de ropa tendida, colchas, un chiquillo en pijama o vecinos con atuendo de estar por casa. ¿Por qué? Si Dios está en todos lados. Qué manía con censurar. Ni nos quitaban la fe en las imágenes las fotografías de rayos X, ni conocer los gastos e ingresos, ni el Señor contemplado por la gente de los barrios en sus ambientes sencillos, humildes y desprovistos de toda sofisticación. Hemos avanzado mucho.