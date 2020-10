QUÉ bueno que los obispos del Sur hayan dado la razón a este Fiscal y hayan impuesto una Semana Santa sin “sucedáneos” en la calle, justo el mismo termino que empleamos en esta página. Si se trata de no fomentar las reuniones, dejemos las cosas como están, como correspondería a adultos serios y responsables. Pero el Consejo suelta una idea para el Domingo de Pasión, un supuesto acto en Fibes con la banda sinfónica municipal y varios pregoneros recitando pasajes de sus respectivos pregones. Eso ya se hizo en el Teatro de la Maestranza con motivo de la presentación de un disco de la citada formación musical. Intervinieron cinco pregoneros: José Luis Garrido Bustamante, José María Rubio, Vicente García Caviedes, Carlos Herrera y Francisco José Vázquez Perea. El público pagó entradas de entre tres y seis euros. El Consejo querría repetir esta fórmula. ¿Para qué? Hay ya un pregonero nombrado, al igual que se ha hecho ya el encargo a un cartelista. O sale Julio Cuesta, o mejor dejarlo todo en paz.

No inventen los cachitos morados en Domingo de Pasión. No repitan el escenario de la entrega de las medallas de la Ciudad. Acepten la realidad como nos ha venido dada. Los cachitos son para Nochevieja, cuando nos ponen retazos de los programas de los años setenta, ochenta y noventa. Y nos reímos viendo a los tíos con los pantalones de pata de elefante. La culpa es de Vázquez Consuegra, el arquitecto que el día de la inauguración del auditorio de Fibes soltó allí mismo un pregón al explicar que había querido recrear “una vibrante atmósfera de plata”. Desde ese día hay cofrades locos por tomar aquello.

O alguien pone cordura, o tendremos que soportar el próximo Domingo de Pasión una suerte de Gala del Pestiño. Estoy viendo los carteles: Pestiñá 2021. No nos engañemos, pregones buenos ha habido muy pocos. Alaridos y ripios, a manojos. Como para poner una queja al Defensor del Pueblo. Alguno está llamando ya a Paco Vélez para que lo apunte a los cachitos. Están como Antoñete con el toro ensabanao, que se llevó media vida hablando de la misma faena. Hay quien ha visto el cielo abierto, la posibilidad de recuperar aquellos instantes de supuesta gloria. Por favor, apiádese el Consejo de nosotros. Esto parece una venganza por haber tenido que devolver el dinero de las sillas y palcos. Estoy recordando pregones interminables, insufribles, marcados por los chillidos, la sucesión de rimas con vocablos irrisorios... y me estoy poniendo malo.

Le ruego al presidente Vélez que nos haga pasar de este cáliz. El Consejo debería proyectar ese día la película Semana Santa dirigida por Gutiérrez Aragón y producida por Juan Lebrón con guión de Carlos Colón. Y punto. No hace falta más. Ahí está todo. ¿Y por qué no ofrecer en su web pasajes del libro de Peyré? ¿Y una galería de fotos de Martín Cartaya? Eso sería una oferta de calidad sin provocar la concentración de público. ¿Acaso no sería hermoso explicar algunos de los mejores carteles de la Semana Santa a cargo de algún profesional?

Dejen extrañas ubicaciones que recuerdan a aquel engendro de Munarco. No nos hagan sufrir con la barrila de pregones que ya fueron un tostonazo en su día. Es mejor no recordar ni algunos de los que tuvieron supuesto éxito. Mejor no tocarlos. Los autores de los mejores pregones, que son pocos, son precisamente los que no participarían en ese acto.

No toquen más la Semana Santa, ya manoseada. Es la hora de estar serenos, quietos y con la mascarilla. Los cachitos para la Nochevieja. Como los polvorones de limón y el Freixenet.

Críticos

Hay sacerdotes muy agitados con la sucesión en la silla de San Isidoro. Lo peor es que hicieron hasta fotomontajes de los días que faltaban para que monseor Asenjo cumpliera los 75. Cayeron muy bajo. Luego se quejan de las frivolidades de los cofrades, pero estos ministros de la Iglesia no han sido precisamente ejemplares. Debieran haber sido más cautos. Los pantallazos vuelan y te pueden echar a perder una carrera eclesiástica. Es curioso, uno de los mayores motivos de ataque al prelado estaba centrado en el nombramiento de la última hornada de canónigos. ¡Ay, la envidia! Que no se quejen, son designaciones a dedo. Algunos preferimos el sistema se la oposición, pero es lo que hay.

Sagrada Cena

Mañana lunes, de 16 a 19:30 horas se pone la vacuna de la gripe a mayores de 65 años en la sede de la hermandad que preside Álvaro Enríquez como hermano mayor. El acceso estará organizada por la plaza Ponce de León. Es imprescindible presentar el DNI. Una buena iniciativa de la hermandad de la Cena, sí señor. Este tipo de asistencias son fundamentales en los tiempos que corren.

Mensaje recibido

“Hay malestar en todo el clero, incluido en altas instancias, por las medidas tomadas por la Junta de Andalucía. Parece que sólo quieren que tengamos 30 fieles en cada misa, algo que no tiene sentido porque el aforo del templo vaía como bien sabes”.

Oído en San Gregorio

“No tiene sentido nombrar al cartelista, pero que Julio no pronuncie el pregón. Si no queremos quemar a Julio porque sabemos que no habrá Semana Santa, ¿sí podemos hacerlo con el pintor?”.

Tristeza

Es duro saber con tanta antelación que todo está perdido de cara a 2021. Muy duro. Pero es importante que no frivolicemos, que demos la mejor imagen en estos tiempos en que la gente está pasándolo tan mal. En el confinamiento de primavera, muchas hermandades se interesaron por los mayores, hubo muchos voluntarios para llevar artículos de primera necesidad. Se revivieron aquellos fines asistenciales que dieron origen a muchas cofradías. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Estaremos tristes, pero tenemos el privilegio de ser vecinos de la Esperanza.

El Lagarto de la Catedral: "Fiscal, las quinielas sobre el nuevo arzobispo siguen disparadas. Me han llegado nombres muy diversos, incluido el de monseñor Chica Arellano, arzobispo de Zaragoza. También siguen co Ayuso y el cardenal salesiano de Rabat, Cristóbal López. ¡Hasta se habla del obispo de Jaca!"