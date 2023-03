Gracias, Maldonado

Maldonado, el hombre del tiempo, ha puesto orden. Y se agradece. No se puede saber hoy como estarán los cielos el 2 de abril, Domingo de Ramos. Primero porque faltan muchos días. Y segundo porque la predicción es todavía más difícil cuando se trata de la primavera. No se dejen llevar por la cultura de la anticipación. No podemos saberlo todo de antemano con certeza absoluta y a golpe de click. Hay cosas que, por fortuna, son como siempre. El Viernes de Dolores será ya el momento de prever si sale o no la Amargura. Hasta entonces coman torrijas, lean El Palquillo de Diario de Sevilla y aguarden con ilusión el primer azahar. No es mala la oferta, ¿verdad? Y nuestro agradecimiento al soleano José Antonio Maldonado. Siempre en su sitio, con rigor y mesura.