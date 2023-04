Los ojos de la Semana Santa de Sevilla, la felicidad de monseñor y mucho más...

En la planta alta del Ayuntamiento funciona el Cecop estos días de intenso trabajo. En el edificio noble de la Plaza Nueva están los ojos de la Semana Santa, desde donde se activan los drones, la megafonía y el encendido inmediato de las luces, se mide la afluencia de público y, por supuesto, se organizan los servicios de emergencia. El lugar bien merece una visita para comprobar el celo de los servicios municipales.

Un arzobispo feliz

Don José Ángel ha conseguido un pelotazo, dicho sea coloquialmente. Menos de dos años en Sevilla y ha logrado el nombramiento de dos obispos auxiliares de una tacada. Monseñor Saiz no para de recibir enhorabuenas. Y bien merecidas. Está en línea absoluta con los planteamientos que Francisco quiere para la Iglesia. Su conexión con el nuncio, monseñor Bernardito Auza, es absoluta. No nos extrañaría que lo hicieran cardenal, pero no ahora. “Dentro un de un tiempo, sí”. La frase la oímos en Roma el pasado diciembre. Y nos la repitieron el reciente marzo.

Dos buenos sacerdotes

Educados como presbíteros en el pontificado del cardenal Amigo, Teodoro León y Ramón Valdivia son dos buenos representantes del mejor clero local. León ha gozado de la confianza de tres arzobispos consecutivos. Su formación ha sido elogiada por expertos jurídicos con frecuencia. Ha tenido que tratar asuntos delicados con una discreción que es una suerte de blindaje. Seguro que las hermanas de la Cruz están especialmente felices de su ordenación episcopal, porque su relación con la Casa Madre es estrecha. Valdivia es de la quinta de 74, la que estudió en las caracolas de la Facultad de Derecho, de donde ya se ve que no sólo salen políticos con protagonismo en la Historia de España, sino obispos jóvenes y con mucho tiempo por delante para ejercer el ministerio en destinos varios. Por cierto, la última vez que la Archidiócesis de Sevilla vivió el nombramiento de dos auxiliares a la vez fue en 1969 con las designaciones de Antonio Montero y Juan Antonio del Val como auxiliares del cardenal Bueno Monreal. A sus ordenaciones vino el cardenal Tarancón.

Auxiliares fundamentales

Fundamental para garantizar el acceso urgente al paso o la retirada de algún obstáculo para la cofradía. En Sevilla tenemos una colección de auxiliares que salen en los pregones o que hasta dirigen grupo políticos. Tenemos el tío de la escalera, el carro, la caña, el alzacable, el cántaro... No es posible la Semana Santa sin estos señores que forman parte de nuestras mejores estampas, vivencias y situaciones de las más diversas.

Contrastes desagradables

No es agradable toparse con una despedida de solteras (ni de solteros, conste) en la Plaza del Salvador un Sábado de Pasión. Dentro del templo, el esplendor del mejor barroco de la ciudad. Y fuera, la chabacanería. No nos engañemos, la realidad tiene esos contrastes. Nos ha tocado sufrir los excesos de un turismo consumista que devora los ambientes, condiciona la vida cotidiana y afea las zonas monumentales. ¡Y recordar que los problemas de la Semana Santa de principios de los ochenta eran los grupos de punkies en la calle Arfe! Eso hoy suena a música celestial.

Todo atado y bien atado

Los sillones del palquillo estas mañanas son una suerte de metáfora perfecta de los días que nos vienen. El Consejo ha dejado los horarios bien definidos, los controles anunciados con transparencia (sabremos los retrasos por las redes sociales) y no ha tenido complejos en tomar ciertas decisiones. ¿Serán los nudos suficientemente fuertes?La solución, en el balance de cada dia.

Tussam

Las empresas municipales Tussam y Lipasam se caracterizan por la originalidad de sus campañas publicitarias con motivo de las fiestas mayores. La que nos insta en los canales de televisión local a viajar en el autobús urbano estos días es muy original, con participación de agrupación musical incluida. Se demuestra que se puede usar el lenguaje publicitario con ingenio, absoluto respeto y hasta gracia. A los autores hay que darles la enhorabuena.

Los mensajes al Fiscal

A las 10:05:“Memorable encuentro en el Patio de los Naranjos con Angelito, el aguaó. Un gran nazareno de la Corona”. A las 10:21: “El duque de Segorbe, fiel a la entrada de la cofradía en la Catedral. Fiscal, recuerda que algunos cabildos se han celebrado en la Casa de Pilatos”. A las 10:45:“Todo se arregló el pasado lunes. Sanguino se queda de capataz de la Piedad. No hubo crisis en el martillo. Luis Fernando, el hermano mayor, supo sacar la mejor versión de todos. Y había gente calentando la banda por si...”. A las 12:05:“Estoy viendo comportamientos inéditos. El otro día en Santiago la gente se acercaba al Señor sin guardar la cola, desordenadamente. Tuvieron que poner orden de inmediato. Veo también aplausos tras una jura de hermanos. ¿Todo es por efecto de la pandemia? Hay gente asilvestrada”. A las 13:44:“La generación de cristal, los hijos de los papás y de las mamás helicópteros no aguantan el peso del cirio. Atento a la lista de abandonos”. A las 18:10: “Te escribo solo para decirte que me está gustando mucho la Semana Santa de más allá. Estoy viendo la cofradía de Alcosa y el año que viene voy allí a verla. Te lo aseguro”. A las 18:14: “Si ves hoy a Artuto Candau pídele una estampita de la Borriquita o de la Macarena. Sí, irá de capataz esta noche con su Virgen del Socorro”. A las 19:05: “Fíjate en el hermoso crucificado que hay en el templete donde irá el Santísimo el Jueves Santo en la Capilla Real. Es una solución hermosa y original de Ana Isabel Gamero para estos días”.

Políticos

El alcalde tendrá que tomar alguna bebida energética. De Moreno seguro que nos llega hoy alguna foto relacionada con la Borriquita. Feijóo se anuncia e Martes Santo en Sevilla. Yla ministra de Justicia estuvo de cofradías el viernes y acabó en el Gran Poder.