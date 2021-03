Quizás se trataba simplemente de elegir una buena fotografía de la Virgen, tal vez de luto por los tiempos que corren. Pero no me esperaba que la propia hermandad apostara por un montaje de imágenes. Lo siento: no me gusta y me sorprende el cartel oficial de la Macarena para este 2021. Después de una apuesta de vanguardia por pintores como Carmen Laffón, Ignacio Tovar, Guillermo Pérez Villalta, Emilio Sáenz, Félix de Cardenas, José Luis Mauri, Javier Buzón, Manolo Cuervo o Miki leal, el fotomontaje (que no la fotografía) me ha dejado sorprendido.