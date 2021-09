La Virgen del Pópulo de Sevilla es restaurada y repuesta al culto en Santa María la Blanca

Una histórica devoción felizmente recuperada gracias al impulso de un párroco, Miguel Ángel Núñez, y al trabajo minucioso de un profesional. El joven Francisco José Carrasco Murillo ha restaurado con éxito la imagen de la Madre de Dios del Pópulo, que retorna a la capilla sacramental de Santa María la Blanca que preside junto al Santo Cristo del Mandato y San Juan. Este conjunto que ahora conforma un Calvario es lo que queda de una de las hermandades más antiguas de la ciudad y a la que pertenecieron el mecenas Justino de Neve, el escritor Fernando de la Torre Farfán, el ceramista Cristóbal de Sepúlveda y el escultor José Montes de Oca, además de las familias nobles del entorno como los marqueses de Villamanrique o los condes de Altamira. Pese a que su última estación de penitencia fue en 1662, el Cristo del Mandato y la Virgen del Pópulo siguen gozando de una gran devoción. Hubo algún intento de reorganización de la hermandad en los años 70 y 90 del siglo pasado sin que ninguno cuajara.

Esta dolorosa, que se atribuye a Pedro Nieto, es una imagen realizada en papelón y montada sobre candelero. Si bien aparentemente la imagen de la dolorosa no presentaba un deterioro grave, salvo ciertas perdidas en su policromía y la acumulación de suciedad propia del tiempo, el análisis técnico por rayos X desveló un problema estructural grave en la zona del cuello que estaba rompiendo el débil material de papelón de la talla y amenazaba su integridad.

La imagen de la Madre de Dios del Pópulo será expuesta en veneración el 14 y 15 de septiembre en horario de mañana y tarde. Para tal ocasión, la imagen recuperará dos de sus joyas históricas más preciadas: una corona de plata y un broche de plata y oro.

No una, dos muertes El martes apareció muerto el inolvidable don Fernando Reyes, ex párroco de Alcalá del Río y desde hacía un año párroco de San Julián. Formado en Toledo, cura hasta los tuétanos, no tuvo suerte en sus últimos años. Ningún mal de la sociedad actual es ajeno a los sacerdotes, seres humanos que tienen que luchar en los mismos frentes que los demás. Don Fernando se nos ha ido con 49 años. Don Juan José Asenjo ha estado muy pendiente y monseñor Saiz difundió su pésame en un tuit el pasado viernes. Pero es que esta semana murió Juan Manuel Rego, que colgó los hábitos hacía poco tiempo, siendo también muy joven. Se formó en Sevilla y fue párroco del Cuervo y Lebrija. Dos muertes en una semana. ¿Qué está pasando? Lo dicho. Los problemas de la sociedad actual influyen en todos por igual. Quizás por eso los nuevos cardenales reciben el día de su nombramiento la ceremonia del ad calorem donde se les da ánimos, afectos y apoyo. Todos los curas lo necesitan, pues el ministerio pesa como una losa en muchas ocasiones y hay que sacar fuerzas de donde no las hay.

Obituario

Ha fallecido este septiembre doña Juana Gómez Salcedo, conocida cariñosamente por todos como Juanita y reconocida unánimemente como una buena persona. A los tres años fue recogida por la hermanas de la Cruz, para las que toda su vida ha trabajado como portera de la Casa Madre. Siempre ha estado vinculada a la Compañía. Quien conocía a Juanita conocía a una buena persona, humilde, servicial y con un gran corazón y valores cristianos. El próximo 1 de octubre a las 17:30h se celebrará misa por su eterno descanso en el convento de Sor Ángela.

El pertiguero

Primer golpe. Nunca olvidaremos a don Fernando con manteo, bonete, vara y todos los complementos un Miércoles Santo en la presidencia de la cofradía de San Bernardo. ¡Cómo se le notaba la formación del Seminario de Toledo! Impecable, de foto y para que los demás aprendieran. Segundo golpe. “Oye, Fiscal, perdona que tutee. ¿No fue extraño que los cultos de la hermandad continuaran como si nada con el párroco de cuerpo presente tan cerca? No sé, me resultó algo raro”. Tercer golpe. Tam-tam electoral en el Arco. El 4 de octubre se cierra el plazo de candidaturas. ¿Lo mejor? Una sola candidatura y dejar que el actual hermano mayor termine la etapa. Santiago Álvarez sería un magnífico hermano mayor, no nos cabe ninguna duda. Es hombre cabal, culto, entendido de la historia y la actualidad de su hermandad y ducho todas las materias de la Semana Santa, pero no vemos conveniente forzar un nuevo enfrentamiento en las urnas. En cualquier caso, actúe cada cual con absoluta libertad. Y ciriales arriba. ¿Se ha puesto ya a trabajar el Consejo de Cofradías? ¿O seguimos con los flotadores puestos?

Cuidado, cuidadín

Mucho ojito con no meter la pata en las condiciones de renovación de los abonos de la carrera oficial. Cuidado con las cláusulas de dudosa legalidad con la que alguno sueña porque estaremos alertas, además de que lo estará Facua. Si piden un dictamen a un despacho de abogados por favor que venga firmado. No como la vergüenza del último, que fue un hazmerreír en ese aspecto.

El Lagarto de la Catedral: "Cuando muere un sacerdote, sería bueno que los curas que comunican la triste noticia en las redes sociales usaran la expresión ‘hermano en el sacerdocio’ y no la de ‘compañero’, que pareciera que estamos hablando de un congreso del PSOE o sindicato afín. Cuiden el lenguaje, por favor"