Así será el azahar de la Concepción

Hay mucho azahar en los campos. Y no es un tópico. Muchos recordarán el año que escaseaba y hubo que buscar fresias para el paso de palio de la Concepción. Recibimos la fotografía de la finca de Santa Eufemia. Está cargada de azahar a la espera de ser cortado y llegar en cubos hasta San Antonio Abad. Que no falte un símbolo como el azahar en la cofradía de los símbolos. Será Miércoles Santo pleno cuando recibamos, otro año más, el mensaje que nos confirma que ya están poblando con su flor por excelencia las jarras del paso de la Virgen. Será entonces cuando, ay, echaremos de menos la otra llamada que nos precisaba que el Señor ya luce en el cíngulo los pasadores del Infante Don Carlos que tienen grabado un nombre y una fecha: "Luisa Orleans, 1929". La Semana Santa no se concibe sin la memoria. Y entonces tiraremos de ella para mantener vivo el recuerdo del maestro de priostes por antonomasia. Ritos, costumbres y verdad.