Los caídos de Sierpes

La cofradía de los peticionarios. Pesada, intensa, perseverante. Así es conocida la gente que se ha quedado no en la calle, sino en la bulla, después de que hayan sido laminados de Sierpes. Con más de mil sillas menos se ha intensificado el mercado negro. Ha ocurrido algo parecido a cuando hay cambio de gobierno, que decenas de asesores buscan refugio. Hasta los asientos en la Plaza de la Virgen de los Reyes se cotizan como nunca. No se pregunta quién me presta una escalera, sino quién me cede una silla. Familias enteras y grupos de amigos se han quedado... al borde de un ataque de nervios. Y lo peor es que nos sabemos si el recorte (justificado) logrará acabar con el efecto avispero de la calle. ¿Qué hay de lo mío?, preguntan en San Gregorio. Lo suyo va bien, pero si puede ponga PTV Sevilla y que el gran Manuel Lamprea le cuente las cofradías.