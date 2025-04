Un negligencia palmaria en la zona cero

Una metida de pinrel de la que se debe aprender la lección a paso de mudá. El episodio del árbol sin podar de la Plaza del Duque es sencillamente inadmisible. No es fruto de la mala suerte, sino de la negligencia. ¿Cuántos meses llevaba así de frondoso el árbol? Para colmo la negligencia la sufre la cofradía en la que forma una representación de la Corporación Municipal con el alcalde al frente. Se trata en la práctica del inicio de la carrera oficial para un alto porcentaje de las cofradías. Nadie de Fiestas Mayores, Parques y Jardines ni del Cecop advirtió la presencia de un obstáculo que durante bastantes minutos ofreció una imagen de la Semana Santa de Pepe Gotera y Otilio. No se trata de un obstáculo aislado en una barriada ni de un imponderable sobrevenido, sino de una circunstancia previsible, fija y que estaba a ojos de todos los responsables. El número del público ovacionando a los bomberos en plena e improvisada poda puso la nota de color... sonrojante. ¡Ojalá el gran incidente de la Semana Santa sea solo el del arbolazo que obligó a retirar sillas, desplazar el curso de una cofradía y bajar al máximo un crucificado con todas las televisiones en directo! La Semana Santa exige la máxima tensión de todos los servicios municipales y, principalmente, de sus altos cargos.

Oído

"No salgo de mi asombro. Dicen que no van a vallar y que lo que se hacía antes era una barbaridad. Mira la Cuesta del Rosario, no solo no han vallado, sino que han anulado una acera. Luego dirán que ha sido por indicación de Policía. Claro, igual que se hacía antes. Todo es una gran mentira. El sábado y este domingo he analizado salida por salida de templos y hay las mismas vallas o más. Y ahora, si miras Cuesta del Bacalao, Cuna y la Cuesta del Rosario, hay igual o más que antes. No sé a quién pretenden engañar. Hoy, la cosa se ha librado porque el aforo está al 50% por el fútbol".

Un cirio con una fotografía de un particular / M. G.

Cirio Mémora

Empieza a ser habitual contemplar a nazarenos con fotografías de seres queridos sujetadas con gomillas en el cirio. No solo se lucen ya estampas sagradas, sino retratos de particulares. Damos por hecho que es una suerte de cirio Mémora. Se trata de una maniobra de tuneado a cargo de los propios nazarenos. Quizás la cosa se vaya de las manos y haya que poner freno, pero de momento se aprecia una tendencia clara a la personalización del cirio, sobre todo en las cofradías más populares. De momento.

Cordura

La de la junta de gobierno del Amor al retrasar la salida de la Borriquita con la mayor naturalidad. Cuando se saca a la calle un cortejo con alto porcentaje de menores conviene reducir los riesgos al máximo. Histrionismos, los precisos. También fueron bien valoradas las demoras pedidas por otras hermandades. No había necesidad de asumir mayores riesgos. Y muy buena voluntad la de Jesús Despojado al llegar quince minutos antes a la Campana. La Semana Santa se engrandece con estos gestos que siempre suman y ofrece su mejor imagen.

Sesión matinal

La mañana potencia los contrastes entre la Sevilla víctima del turismo depredador (masiva liberación de habitaciones a las doce del mediodía) y la de la bella liturgia de las procesiones de palmas. Los vigilantes de la Catedral impiden la entrada de visitantes en bermudas y preguntan uno a uno si el personal tiene interés real en asistir a misa "o simplemente solo a ver". Unos turistas colocan una bandera de Brasil en una de las vallas adornadas con colgaduras de terciopelo granate en la calle Cardenal Amigo. Así esperan animosos a que pase el cortejo que preside el arzobispo con palma rizada y en el que brillan las capas pluviales. Una mañana de Domingo de Ramos de 2025 es una escuela de convivencia entre cofrades ortodoxos, turistas despistados, deportistas e instaladores de asientos en la carrera oficial. Sevilla puede con todo, se decía. Incluso con la confusión de ambientes. Riqueza o lastre, según se mire .

La chapuza del firme de la Avenida. / M. G.

Otra chapuza

Es la imagen que ofrece la Avenida entre la capa de asfalto de última hora y los fragmentos de material que fijan la goma introducida en los raíles del tranvía para evitar tropiezos de costaleros y nazarenos. Se aprecian perfectamente esas soluciones que, creíamos, iban a estar más disimuladas. Ha faltado un prioste municipal. Es impresentable que no se cuiden esos detalles en plena carrera oficial. Después se andan con muchos miramientos para no dejar pasar al tío de la caña o los aguaores, que tienen más categoría que la porquería que han dejado en la Avenida. ¿De verdad no hay nadie con criterio y buen gusto en la Delegación de Fiestas Mayores para haber procurado una solución mejor? La apariencia es que se ha dejado a medio terminar .

Vaso de cristal exhibido en un balcón / M. G.

El pertiguero

Primer golpe. Muy mejorable la cobertura telefónica en el centro. Las emisoras de radio se interrumpían continuamente. Segundo golpe. Convendría 'peinar' la carrera oficial para advertir a los usuarios de balcones de la prohibición de asomar vasos de cristal. Un día ocurrirá una desgracia. Se trata de una cuestión de seguridad y de decoro. Se puede comer y beber perfectamente en el interior. Tercer golpe. ¡Cómo iba vestida la Virgen de la Hiniesta! Monumental. Deliciosa. Exquisita. Tercer golpe. La carrera oficial es cada vez más como un avión de Raynair, todos apretados. Y ciriales arriba. Detallazo el de monseñor Saiz al bendecir a los niños carráncanos de la Sacramental del Sagrario al término de la procesión de palmas. Por cierto, el año que viene el cortejo podría salir por la Puerta de los Palos, cruzar por la Plaza del Triunfo y entrar por la Puerta de San Miguel. Se evitaría así la exposición al tráfico rodado y a los hoteles...

Carteles informativos a la salida de la Hermandad de la Paz / M. G.

Cuidar la estética

¡Muy bien la Paz al ilustrar con carteles en los mismos jardines donde forma la cofradía sobre las más elementales normas en la vestimenta que deben guardar los nazarenos! Los cortejos se han disparado tanto en el número que han comenzado a vestir de nazarenos muchas personas para las que son ajenas normas y criterios que otros traen aprendidos de casa. Hay que formar más que nunca en una suerte de educación cofradiera... básica. Todo lo que se haga es poco. Vimos carteles sobre el calzado y los guantes.

Los mensajes al Fiscal

Recibido a las 11:35: "El Cristo de los Desamparados, magnífico y con chicotás larguísimas... Si así fueran todos los pasos... Tengo que ver ese paso antes de que lo desmonten. El color de las flores un hallazgo de buen gusto.. Y le ha tocaron Amarguras al Cristo varias veces. Y el Nazareno de San Jose Obrero, precioso". A las 11:45: "No te pierdas la palma rizada que engalana el balcón principal de Robles Placentines. Luce de lejos". A las 11:47: "Ahí va corriendo Andrés Martín a poner la palma del Círculo Mercantil". A las 11:57: "Ni la calle cortan ya para que pase la procesión de palmas de la Magdalena, ni los coches lo respetan. Qué vergüenza. ¡Vaya ayuntamiento!". A las 12:05: "He llegado al bar de siempre en Canalejas para desayunar y me dice el camarero que desde el sábado ya no hay tostadas. Ea, un bar menos para el resto del año. Espero que les vaya muy bien la Semana Santa para que puedan vivir el resto del año de ella". A las 12:17: "Qué horror de Sevilla nos va quedando. La cantidad de guiris vestidos de mamarrachos por las calles. Sevilla está perdiendo categoría a marchas forzadas". A las 12:21: "Parroquianos de la Magdalena han tenido que cortar el tráfico a iniciativa suya en la calle San Pablo para que pudiera discurrir la procesión parroquial de las palmas por la calle Cristo del Calvario ante la inexplicable ausencia de municipales"A las 16:54: "Vuelven los trajes claros que a usted tanto le gustan. O al menos yo ya he visto unos cuantos". A las 17:57: "Ayer sábado fui al Decathon y lo primero que había nada más entrar en la tienda era un expositor de sillitas del estilo trípode. Esto está perdiendo su magia a pasos agigantados". A las 18:37: "Anda que con Rafael Pérez en el Cecop iban a estar cortando un árbol en el Duque en pleno Domingo de Ramos. ¡Enseguía! Quillo, que es el Duque, que por ahí pasan cuarenta cofradías".. A las 17:41: "¿Y la moda de los paraguas para el sol en los palcos? Como en Chipiona". A las 18:19: "Anchoas Carrefour del Consejo de Cofradías S.L. ¡Paguen y siéntanse como puedan, joé!". A las 19:19: "La calle Franco está aforada, como siempre". A las 19:22: "Sillas plegables en la Cuesta del Bacalao a tope". A las 19:28: "El palio de la Milagrosa se dejó un borlón en un naranjo. Es que si no se poda...". A las 19:33: "En Sevilla Este chispea". A las 20:42: "Excelso el palio de la Virgen del Subterráneo". A las 20:46: "Mi solidaridad con los nazarenos de la Estrella por el tremendo parón que sufren en Velázquez y O'Donnell, al menos los primeros van a ver la Amargura entera".