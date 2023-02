La sabia reflexión del arzobispo

Pasados unos días de la entrevista que Diego J. Geniz realizó al señor arzobispo conviene paladear una de las reflexiones que hizo el prelado porque revela hasta qué punto se ha asentado en la ciudad. Dijo monseñor Saiz:“Una de las conclusiones que he sacado desde que estoy en Sevilla es que la sociedad está vertebrada en muy buena parte por las hermandades”. Mucha gente llega a Sevilla, se pasa media vida por estos lares y no se entera nunca de esta gran clave. A las cofradías habría que sumar el fútbol. Ypoco más. Porque quien apunta a las hermandades como factor vertebrador está aludiendo también a los barrios (la geografía del urbanismo), la estética (no siempre barroca) y por supuesto la memoria (los difuntos). Ha atinado monseñor con su reflexión. Ha tardado poco en llegar a ella, como ha tardado también escaso tiempo en ponerse a coronar vírgenes. Convendría no abusar de este instrumento, como tampoco hay que ir a todos los sitios, al igual que hay otros donde no está nada mal repetir. Pero se tiene que dar cuenta solo, como del elemento vertebrador de la ciudad. De lo que no hay duda es de la buena fe y amabilidad de don José Ángel. Que no es poco. Y lo es absolutamente todo.