Un siglo del avión de oro

Se han cumplido cien años del vuelo del avión Plus Ultra. La efeméride tiene su correspondencia en el mundillo cofradiero, pues también hace un siglo que la Virgen de Loreto, patrona de Ejército del Aire, porta en la mano izquierda la silueta en oro de la histórica aeronave, regalo de una dama argentina. En el anverso de una de las alas, se lee: "Raid Palos-Buenos Aires, 22/01/1926 - 10/02/1926. Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Álvarez Durán, Pablo Rada". Y en el reverso: "A Ntra Sra . del Loreto, María Gonzalo Cabot". Ella fue la donante de la joya. Fue la primera vez que un mismo avión cruzó el Atlántico Sur. La patrona siempre porta este hermoso recuerdo de la hazaña. Son muchos los que buscan el pequeño avión cada tarde de Viernes Santo. Forma parte de esa Semana Santa de los detalles que es tan importante en el patrimonio sentimental de muchos sevillanos.