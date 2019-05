LOS fotógrafos de los mítines de hoy han de tener una gran habilidad para retratar a los políticos con una gran masa de público pendiente de sus discursos. El formato del mítin está agotado. En cualquier momento habrá que volver al modelo cena-mítin de aquel Adolfo Suárez del CDS. El PSOE de Sevilla ni se atreve a llenar Fibes, donde Espadas fue presentado como candidato a la Alcaldía en 2011.

Ayer llevó al presidente del Gobierno al exterior del Pabellón de la Navegación, donde el cámara se cuidaba mucho de no enfocar al público a la hora de emitir vídeos en las redes sociales. No se olvide que Sánchez venía de llenar las plazas de toros de Calasparra y Mérida. El coso de la capital extremeña no se llenaba desde 1986 con un mítin de Felipe González. Sánchez congregó a diez mil personas el pasado domingo, según la organización. El mítin más importante de los socialistas en Sevilla pareció contagiado de la falta de tensión de la que adolece toda la ciudad de cara a las elecciones del domingo.

La agrupación socialista de Sevilla, la que tradicionalmente tiene mayor peso de España, no se atrevió a más. Por si acaso. Los socialistas exhibieron poco músculo, pese a estar anunciado en los carteles el jefe del Ejecutivo, que viene de resucitar al PSOE; Susana Díaz y el actual alcalde y candidato a la reelección, Juan Espadas. No funcionan ya los autobuses de antaño con derecho a bocadillo, o quizás la agrupación da por tan segura la victoria de Espadas que no pierde energías en estas puestas en escena. Extraña que no se haya movilizado más a los simpatizantes cuando se trata de la única gran capital gobernada por el PSOE.

Aznar llenó hace muchos años el auditorio de la Cartuja. Rajoy últimamente se conformaba con una parte de los jardines del Prado e, incluso, con los del Cristina. Todos los grandes partidos llevan años calculando mucho los lugares para no escenificar lo que se conoce como pinchazo. Atrás, muy atrás, quedan los mítines del PSOE en el Pabellón de San Pablo con la actuación de No me pises que llevo chanclas. Y ya que miramos al pasado, en el PP también hubo quien recordó ayer que se cumplían ocho años de la gran victoria del PP en Sevilla con los 20 concejales de Zoido gracias a más de 160.000 votos, una cifra jamás conseguida por ningún partido en los comicios locales de la capital andaluza. Ocurrió después que el mayor éxito se transformó en un doloroso batacazo.

Los ausentes

El PP ni se ha atrevido con una gran convocatoria. Ni parece que vaya a hacerlo en el tramo final de campaña. Del líder Casado se sigue sin saber absolutamente nada. El equipo del candidato Beltrán Pérez apuesta por los paseos por los barrios y por la difusión de vídeos de corta duración en los que familiares y antiguos compañeros de la Universidad ensalzan las virtudes del aspirante a alcalde. De Albert Rivera, presidente nacional de Ciudadanos, tampoco se sabe nada. Los ausentes.

Beltrán Pérez se fue a Pino Montano a prometer más seguridad y el Metro. Planteó su propuesta de red completa de metropolitano. El equipo de Adelante Andalucía escogió uno de sus asuntos de referencia: la memoria histórica, la supresión de los símbolos franquistas, el traslado de los restos de Queipo de Llano a un lugar más discreto y el futuro uso del edificio de la Gavidia como un lugar de memoria democrática. Pimentel, de Ciudadanos, habló de los fondos europeos, un asunto de escaso tirón pese a la importancia que han tenido para toda Andalucía. Los de Vox se fueron a celebrar la sesión juvenil de Cañas por España, en esta ocasión con Antonio del Castillo junto a la candidata a la Alcaldía, Cristina Peláez. Cada cual, visto está, trata de cuidar su parroquia a su estilo.

Las campañas son cada vez más virtuales. Se mueven más por las redes que en los mítines, más desde los call center que en el cuerpo a cuerpo, salvo para difundir las fotos vecinales de turno. Entramos en los días donde las encuestas exprés, reducidas y bien seleccionadas (la práctica del tracking), se hacen con discreción para afinar la dirección de los últimos mensajes.

De los objetivos fijados por los partidos en los dos últimos días dependerá la percepción que tienen sobre los puntos a reforzar. Al igual que del índice de participación por barrios a las dos de la tarde del domingo se podrá intuir ya una tendencia clara. Por ejemplo: si Los Remedios vota en masa y en Torreblanca hay letargo... Habrá partido para el PP.

Y, mientras, el gobierno continúa con su actividad y anuncia firmas de convenios e inicios de expedientes de proyectos. El ejecutivo socialista aprieta desde las instituciones, el PP difunde vídeos y Adelante Sevilla vuelve de nuevo con Queipo. Se rueda ya la ultima carga.