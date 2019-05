Se presenta como un sencillo sevillano de a pie, de 43 años, abogado de profesión y con inquietudes políticas desde muy joven. En 2012 comenzó a colaborar con Ciudadanos. Asesor jurídico del partido y posteriormente de los grupos de la Diputación y en el Ayuntamiento. Y ahora es el candidato a alcalde de Ciudadanos en las elecciones Municipales de Sevilla.

De estar sentado en la segunda fila a ocupar la primera. Asegura que en la Feria no quiso evitar una foto con Cristina Peláez, candidata de Vox, sino simplemente respetar la caseta privada en la que habían coincidido junto con el alcalde. Presume de tener un trato cordial con todos sus rivales directos.

–Usted militó en el PP e incluso después en una formación muy minoritaria.

–Cierto. Lo del PP fue hace veinticinco años o más. No fui un militante muy activo. Es verdad que estuve después en un partido minoritario que, precisamente, se integró en Ciudadanos en 2012. Fue una experiencia política más. Sevilla me duele, me preocupa la situación del Ayuntamiento. Me ofrecieron ser candidato, me lo pensé muy poco tiempo. La ilusión ha hecho que aquí esté.

–¿Qué cinco primeras medidas tomaría para mejorar la ciudad que le duele?

–Un plan de choque de limpieza, el impulso de la red completa del Metro, el impulso del Cercanías, la línea exprés de Tussam de Bellavista y Bermejales hasta el Prado y San Bernardo, y la implantación de la Policía de Barrio. Serían las medidas urgentísimas.

–¿Hay que tener un modelo de ciudad o no es necesario? Se lo digo porque hemos tenido alcaldes de todos los criterios.

–Sí, hay que tenerlo. El nuestro es con un plan estratégico, con objetivos muy claros y marcados sobre hacia dónde queremos ir. Sevilla debe ser una ciudad moderna, con un Ayuntamiento facilitador. Muchos métodos de trabajo están obsoletos en el Ayuntamiento. Hace falta una digitalización absoluta y un plan de acción de recursos humanos. Los funcionarios lo están pidiendo. Hay que hacer unas relaciones de puestos de trabajo reales. Hay que cubrir todas las vacantes que legalmente se puedan ocupar.

–¿A quiénes tiene como modelo en política?

–A mi hermano Manolo. ¡Qué le voy a contar! Lo tengo claro. Ha sido una persona que supo llegar a la política y que supo irse. Y con la cabeza alta.

–¿Qué infraestructura considera prioritaria para la ciudad?

–El Cercanías que una el aeropuerto de San Pablo con la estación de Santa Justa. Es vital para el desarrollo económico de la ciudad. Nos da mucha pena y lo hemos denunciado varias veces que estuvieran cinco millones de euros consignados en los Presupuestos del Estado y que ni el Gobierno de Rajoy ni el de Pedro Sánchez hayan dicho ni hecho nada. El señor Espadas nunca ha reclamado nada, a pesar de que estaba la partida consignada gracias a una enmienda de nuestra diputada Virginia Salmerón. Hacen falta los túneles de la SE-40. Aunque es una obra que está fuera de Sevilla es fundamental para la movilidad de la capital, para descongestionar el puente.

–¿Tiene usted la percepción de que el alcalde, Juan Espadas, está muy confiado en que repetirá en el cargo?

–La percepción que tengo es que el alcalde está en campaña. Juan Espadas trata de vender su libro, quiere hacer ver que está seguro, pero yo no me confiaría tanto. Recordemos el caso de Susana Díaz, que iba muy segura y está fuera del Gobierno de Andalucía.

–¿La Sevilla conservadora que tanto alaba a Espadas votará al PSOE a la hora de la verdad?

–No lo sé. Yo lo que sé es que a mi se me acercan muchas personas con ilusión, me dicen que soy un buen candidato y que he llegado en buen momento. Me ven preparado y me dicen que me votarán.

–¿Hasta qué punto tiene que ser un alcalde reivindicativo con la Junta de Andalucía?

–Yo lo voy a ser. El alcalde tiene que mirar por su ciudad.

–¿Espadas lo es?

–Ha empezado a serlo cuando ha habido un cambio de gobierno. Con anterioridad no ha sido nada nada reivindicativo.

–¿Es un hándicap haber sido proclamado con tan poco tiempo de preparación para las elecciones? Ni tres meses le han dejado para darse a conocer.

–Evidentemente siempre es bueno tener más tiempo para poder presentar el proyecto. Nuestro partido tiene sus estatutos, sus tiempos. Estoy encantado con el apoyo que tengo del partido. Tengo tiempo suficiente para dar a conocer el proyecto.

La llave del Gobierno municipal de Sevilla

–¿Cuántas veces le dicen que usted tendrá la llave del futuro gobierno de la ciudad?

–Me lo dicen todos los días. Y me preguntan si voy a ser la llave o no voy a serlo. Pero nadie me pregunta qué voy a hacer.

–¿Y qué va a hacer?

–Modernizar la ciudad y el Ayuntamiento. Es que creo que es lo fundamental. Hay que hacer muchas cosas, como garantizar la igualdad de oportunidades en los barrios. El otro día fui a Las Letanías y pedí hasta perdón en nombre de los políticos. Es de vergüenza. Me avergüenzo como sevillano de que tengamos en nuestra ciudad tres barrios entre los más pobres de España.

"Espadas quiere mostrar seguridad, yo no me confiaría tanto después de ver el caso de Susana Díaz”

–Y si, efectivamente, tiene la llave pero, además, con poder para darle el gobierno al PSOE o al PP, ¿sería una situación deseable o le generaría cierta angustia?

–Aunque parezca tópico, vamos a dejar que los sevillanos hablen. Y después tomaremos la decisión que haya que tomar. Quiero respetar a los sevillanos. Estoy más preocupado en presentar el proyecto, se lo digo de corazón, que en posibles pactos. No voy a entrar ahí ahora. Prefiero que me conozcan tanto a mí como a mi proyecto.

–¿Ciudadanos no da por hecho ningún pacto de antemano?

–No hay ninguno de antemano.

–¿Dónde se sitúa usted entre la extrema derecha y la extrema izquierda?

–Bueno... Ciudadanos y yo somos de centro moderado, liberales y progresistas.

–Y si hablamos del centro urbano de la ciudad, ¿le gusta o se deberían tomar medidas como, por ejemplo, la protección del comercio tradicional para evitar la invasión de franquicias?

–Es complicado luchar contra muchos de los efectos de la globalización, pero se puede hacer. En el programa llevamos una ayuda al comercio tradicional, pero primero por la vía del con consenso con el propio sector. Queremos ayudar a la búsqueda de una sucesión. Hay negocios que cierran por falta de sucesores. Podemos bajar o eliminar las plusvalías mortis causa en los locales de negocio. Y podríamos tener una lista de oferta y demanda porque a lo mejor hay personas que quieren hacerse cargo de un negocio sin sucesores y hay que poner a ambas partes en contacto.

–¿Cuáles son sus medidas ante el turismo masivo?

–No quiero dar una imagen mala de la ciudad, no me gusta hablar de turismofobia. Está claro que hay muchas personas visitando Sevilla. Es evidente. Abramos el turismo a los barrios. Creemos necesaria, como una de nuestras medidas estrella, una delegación de patrimonio histórico para dar a conocer toda la oferta y desconcentrar el turismo del centro.

–¿Hay demanda para tantos hoteles como se abren?

–Espero que no estalle la burbuja si es que existe. Habría que hacer un estudio exhaustivo sobre las necesidades de plazas hoteleras a largo plazo. Las políticas cortoplacistas pueden llevarnos a que haya esa explosión.

Mejorar los resultados en las municipales de Sevilla

–¿A qué partido le arañará más votos Ciudadanos en Sevilla para ampliar el número de concejales? Ahora sólo tienen tres.

–Tenemos una gran amplitud de posibles votantes. Desde muchas personas de la izquierda moderada hasta de centro derecha.

–¿Qué opina cuando su partido es tildado de ser la ‘veleta naranja’?

–Bueno... En España hay quienes no están acostumbrados a que haya acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Un partido de centro tiene que pensar siempre en los ciudadanos, en los vecinos. Que nos llamen veleta naranja es una broma...

–¿Mantendría el formato de Feria largo, de sábado a sábado?

–Se ha recuperado el pescaíto para los sevillanos. Entiendo que los datos económicos avalan este formato largo.

–¿Cree que la Semana Santa necesita protección?

–Necesita cuidado, protección y una reflexión de todos, empezando por las cofradías.