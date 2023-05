Detenidos dos de los presuntos agresores en el mitin de Vox en Marinaleda

Fernando Rodríguez Galisteo, y el candidato de Vox a la alcaldía de Marinaleda, Jaso de Alaminos, quiene han "alabado y agradecido la celeridad de la Benemérita a la hora de identificar a los presuntos agresores, los cuales permanecerán en el calabozo hasta mañana que pasen a disposición judicial". La Guardia Civil ha detenido a dos de los presuntos agresores en el mitin de Vox en Marinaleda , según han informado este martes el vicesecretario jurídico de Vox Sevilla,, quiene han "alabado y agradecido la celeridad de la Benemérita a la hora de identificar a los presuntos agresores, los cuales permanecerán en el calabozo hasta mañana que pasen a disposición judicial".

Los responsables de las formación política han interesado que se "siga investigando para identificar a otros posibles participantes en la intolerable agresión a Vox Marinaleda y así obtener el total esclarecimiento de los hechos acaecidos el pasado 13 de mayo". Ambos han agradecido públicamente a la Guardia Civil “su eficacia y disposición para identificar a aquellos que nos agredieron por expresar nuestras convicciones políticas en Marinaleda, pretendiendo coartar nuestra libertad”.

Según Alaminos, “una de las características de estos aprendices de filoetarras y bolivarianos es el odio a la Guardia Civil en particular y a todas nuestras Fuerzas de Seguridad en general. No obstante, desde Vox, confiando en la Justicia y respetando la ley, les recordamos que la alegría de los patriotas siempre vence al odio comunista. Y frente a su sectarismo de extrema izquierda, está nuestra sagrada libertad, que no dudaremos en seguir defendiendo desde Marinaleda por y para toda España”.

Por su parte, Rodríguez Galisteo ha mostrado su "confianza en el orden y la ley" y ha subrayado que “sentaremos en el banquillo a todos aquellos que pretendan impedir el ejercicio de la libertad de expresión. Vox nació para defender la libertad en toda España y Marinaleda no va a ser una excepción”.