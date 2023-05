Vox presenta una denuncia por las lesiones sufridas en el mitin de Marinaleda

Vox ha denunciado ante la Guardia Civil la agresión en el mitin del pasado viernes en la localidad sevillana de Marinaleda. El vicesecretario Jurídico de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, y el candidato de este partido a la alcaldía de Marinaleda, Jaso de Alaminos, han informado este lunes de que el pasado sábado presentaron una denuncia por las "lesiones" que sufrieron compañeros y solicitaron una orden deprotección para los simpatizantes de la formación en Marinaleda.

Rodríguez Galisteo ha puntualizado que “en unos días, cuando nos den copia del atestado, Vox formulará una querella contra los agresores debidamente identificados en el mismo” y, en este sentido, ha recordado que los miembros de Vox que acudieron en el legítimo ejercicio de sus convicciones políticas y de la libertad de expresión sufrieron un intento de atropello, amén de varias agresiones físicas.

“Tenemos un compañero con una ceja rota, a otro compañero lo tiraron al suelo cuando sólo pretendía apaciguar ánimos; tenemos también un compañero con la muñeca fracturada; otros compañeros sufrieroncontusiones. Nos amenazaron con palos, nos intentaron atropellar. Esto es intolerable”, ha señalado Jaso de Alaminos, quien ha recordado asimismo que en su Cataluña natal ya "ha vivido este tipo de situaciones que, lejos de amedrentarle, le dan más ganas para seguir luchando por la libertad”.

“Resulta curioso, asimismo, que quienes defienden que en España entren millones de inmigrantes ilegales ajenos a nuestra cultura, siguiendo los planes de las grandes oligarquías, me profieran insultos de cariz xenófobo, cuando soy tan español como ellos”, ha matizado el candidato de Vox, quien ha agregado que “se acabó la impunidad para los violentos. Marinaleda no es el cortijo del comunismo y por más que los aprendices de bolivarianos y filoetarras aplaudidos por el mismo Sánchez Gordillo quieran, no nos van a callar ni amedrentar. Seguiremos defendiendo nuestras propuestas sin miedo a nada ni a nadie”, ha concluido.

Por estos hechos, Vox ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que asegura que los hechos sucedieron en torno a las 14:00 horas del pasado viernes, 12 de mayo, cuando según la denuncia "al marcharse los cuatro efectivos de la Guardia Civil dejaron sin protección policial el acto, no sin antes despedirse efusivamente del candidato a la alcaldía de Marinaleda por Izquierda Unida, actualmente en el gobierno de esta localidad".

El intento de atropello a los simpatizantes

Cuando los simpatizantes de Vox y el eurodiputado Jorge Buxadé se disponían a realizar una pegada de carteles junto al candidato local, un vehículo gris fue en dirección hasta donde se encontraban "saliendo de la plaza del Ayuntamiento e intentó atropellar a los que allí estaban presentes, incluidos a los que aún quedaban dentro de la plaza. Hizo varias frenadas y vueltas en dicha plaza con la intención de atropellar a los distintos miembros del partido que ahí se encontraban, que pudieron esquivar dichas embestidas del coche habiendo dejado marcas de frenazos en la misma plaza del Ayuntamiento".

Fue entonces cuando el conductor del vehículo, un joven que se ve en las imágenes con una camiseta verde y su acompañante se bajaron del coche y agredieron, según la denuncia, a un total de cinco personas. "Estos dos agresores encabezan una turba de vecinos de Marinaleda donde también estaba incluido el candidato a la alcaldía por IU en Marinaleda, Sergio Gómez" y todos ellos, prosigue, profirieorn frases del siguiente tenor: "Fascistas, hijos de puta, fuera de aquí, os vamos a matar, viva la repúlbica, como sigáis viniendo acabaremos con vosotros".

Además, se dirigieron a un simpatizante de Vox, al que expresamente le dijeron que "lo iban a matar", temiendo esta persona por su integridad físcia por las amenazas y represalias, añade la denuncia, que señala que como consecuencia de esta agresión el acto político se tuvo que cancela y se desmontó la carpa, con lo cual "no se ha podido llevar a efecto y de igual modo se tuvo que suspender la pegada de carteles y no se pudo hacer el paseo informativo que iba a realizar Vox" en esta localidad.

La denuncia acompaña el parte de lesiones de tres personas y solicita una orden de protección para una cuarta.