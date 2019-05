La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, junto al ex consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, respaldaron la tarde del jueves al candidato socialista a la Alcaldía de Tomares para las elecciones municipales, Miguel Ángel Melero.

Vázquez calificó al candidato como una persona "formada, dialogante, humilde” y destacó el renovado proyecto socialista en el municipio, que "mira hacia adelante", frente al "proyecto agotado" del PP.

Después de que el PSOE se colocara como la lista más votada en las elecciones generales del 28 de abril, el ex consejero insistió en que "es la hora del proyecto socialista, con ilusión, con un proyecto de futuro, con Miguel Ángel Melero”.

Por su parte, Verónica Pérez, puso el acento en que Melero, ex asesor de la Dirección General para la Memoria Histórica, "es un buen gestor de lo público, comprometido y eficiente, impulsor de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática”, según han destacado fuentes socialistas.

“Tomares no se merece estar atascada, teniendo un enclave privilegiado. No se ha dado un paso adelante. Porque no habéis tenido un alcalde que pensara en Tomares, sino en su propia proyección política dentro de su partido”.

El candidato, en su intervención, recordó que han basado su campaña en el "puerta a puerta, hablando con los vecinos y vecinas, recogiendo sus propuestas", que le han permitido conocer "la realidad de Tomares, la de los problemas, la de un Ayuntamiento que mira para otro lado”.

“Mi fuerza es la de mi equipo, y por eso tenemos un proyecto que defiende el empleo equitativo, la inclusión, la sosteniblidad, equitativo con los barrios que fortalezca nuestra memoria, nuestra cultura y patrimonio” y que "siente la bases de un Tomares del futuro”.

“Nuestro programa es un programa de todos y para todos, realizable, de futuro y sin fuegos de artificio”.