Juanma Moreno se apunta su segunda gran victoria

El PP ha ganado las elecciones municipales en Andalucía. El mapa azul se ha extendido por el otrora granero socialista de España. Juanma Moreno, presidente de la Junta y verdadero protagonista de la campaña de su partido, se anota de este modo la segunda gran victoria de su carrera, tras de las autonómicas de junio pasado. El cambio de ciclo político se confirma en la comunidad con estos dos resultados consecutivos, y se apunta otro cambio en España después de que el PSOE de Pedro Sánchez haya obtenido uno de las mayores debacles de los últimos años.

De las ocho capitales, el PSOE sólo ha ganado por la mínima en la ciudad de Jaén, aunque no tiene garantizada la alcaldía. El PP ha obtenido cinco puntos más que los socialistas en número de votos en la comunidad, pero el PSOE obtendrá tendrá medio millar más de concejales que los populares, debido a la dispersión que provocan los municipios más pequeños. De las ocho diputaciones, el PSOE conserva las de Jaén y Sevilla, después de perder las de Córdoba, Huelva y Cádiz.

Juanma Moreno ha conseguido un éxito rotundo para el PP andaluz. Sólo Javier Arenas en 2011, cuando estaba en lo más alto de su carrera, lo consiguió. Toda la campaña electoral de su partido se ha basado en el malagueño, quería repetir una victoria como la de las elecciones autonómicas de junio pasado, lo arriesgó todo y ahora ha recogido los beneficios. No sólo ha obtenido más votos que el PSOE en el cómputo global, sino que ha logrado descabalgar al alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz. José Luis Sanz, el candidato gris a quien más apoyado Moreno, gobernará. El regidor de Huelva, Gabriel Cruz, también será desplazada por Pilar Miranda, que ha sido la presidenta de la Autoridad Portuaria.

En su primera intervención después de conocer los resultados, el presidente de la Junta compareció junto a José Luis Sanz en la sede regional del partido, desde donde auguró una victoria de Alberto Núñez Feijóo en las próximas generales. Moreno aseguró que puede gobernar en las ocho capitales, además de Jerez, Algeciras, Marbella y Roquetas. Las ciudades más importantes que seguirán siendo socialistas son Dos Hermanas, San Fernando, Chiclana y Alcalá de Guadaíra.

De las ocho capitales, sólo habrá un regidor socialista en Jaén si el partido Jaén merece más respalda a la lista más votada. La ex consejera Marifrán Carazo ha obtenido mayoría absoluta en Granada, como Paco de la Torre en Málaga y María del Mar Vázquez en Almería. José Luis Sanz gobernará Sevilla con la abstención de Vox, del mismo modo que Pilar Miranda en Huelva.

La derrota de la dirección socialista es doble en Sevilla, porque el relevo de Juan Espadas no ha resultado ni en su ciudad ni en la Junta

De todas las derrotas socialistas, la que tendrá mayor repercusión es la de Sevilla capital. Era la ciudad más poblada de España con alcalde socialista, y fue el lugar del relevo de Juan Espadas. El secretario general del PSOE-A dejó esta alcaldía para lanzarse a la carrera autonómica, y su partido ya no tiene ni Sevilla ni la Junta, el balance no puede ser más negativo, lo que augura un recambio en la dirección de los socialistas andaluces. El final de la campaña llegó con el señalamiento de un juez de Granada a su secretario de Organización, Noel López, por el intento de secuestro de una concejala socialista en Maracena. Se trató de un duro golpe que afectaba de lleno a su Ejecutiva, pero ahora la situación es mucho más complicada.

Pero Andalucía no es una excepción, en España también ha ido mal el 28 de mayo para los socialistas. Pedro Sánchez ha restado más que sumado. La erosión de la inclusión de terroristas condenados en las listas de los aliados de Bildu y, como colofón, las detenciones por la compra de votos han compuesto un cóctel que se han llevado por delante a alcaldes y presidentes autonómicos de este partido. Sánchez sale muy tocado de esta cita electoral, y aún debe hacer frente a las generales de diciembre. El PP había previsto que podría obtener medio millón de votos más que el PSOE en el conjunto de España, y se han superado las 700.000 papeletas, con lo que es previsible una victoria de Alberto Núñez Feijóo en las generales si se mantiene esta misma tendencia.

Al PP andaluz, como al nacional, le ha ayudado además dos factores: la fortaleza de Vox, tercer partido y presente en muchos municipios para apuntalar a los alcaldes populares, la división de las izquierdas. En el caso de Sevilla capital, por ejemplo, la coalición izquierdista habría superado al partido de Santiago Abascal si los de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, no hubiera ido por separado. Y no sólo ha sido eso, en muchas ciudades, Podemos no ha ido junto a la coalición que proponía la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Es posible que la izquierda tome nota de lo sucedido para las generales, y que Sumar incluya finalmente a Podemos, IU y Más País, pero Adelante Andalucía seguirá presentándose por separado. Con Andalucía ha obtenido menos votos que Vox, pero contará con más concejales que el partido de Abascal.