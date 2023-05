Resultados de las elecciones municipales en El Viso del Alcor 2023

Un total de 14.835 vecinos están convocados este domingo para elegir a los 17 concejales que componen la corporación local de El Viso del Alcor, con lo que la mayoría absoluta se sitúa en 9 ediles. Desde esta misma página web puede seguir en directo los resultados de las elecciones municipales 2023 en Osuna, con la actualización del resultado de los comicios, con el números de votos, partidos políticos y concejales que saldrán de estas votaciones.

Para estos comicios se han presentado cuatro candidaturas en la localidad visueña. El candidato socialista a la alcaldía de El Viso del Alcor en estas elecciones es Gabriel Antonio Santos Bonilla, actual alcalde que se presentará para renovar su cargo. Por el PP, la lista está encabezada por el abogado de profesión Manuel Ruiz Pineda, quien está especializado en derecho civil y penal. Por Vox, se presentará el también abogado Rafael Joaquín León Suárez. Por último, por Con Andalucía Izquierda Unida El Viso del Alcor se presentará Francisco José Algaba Jiménez.

Resultado de las elecciones municipales en El Viso del Alcor 2019

La Alcaldía de El Viso del Alcor está en manos del socialista Gabriel Antonio Santos. El PSOE se alzó vencedor de las elecciones municipales de 2019 con mayoría absoluta al recibir el 53,3% de los votos. De este modo, sumaron un total de 10 ediles frente a los 8 que sacaron en los comicios de 2015. La participación en El Viso del Alcor fue del 70,22%.

El número de electores censados fue de 14.775 con un total de 10.375 votos, de los cuales 4.400 votos fueron abstención. Además hubo 238 votos nulos y 109 votos en blancos. El municipio contó con 26 mesas electorales.

Este domingo abren sus puertas 8 colegios electorales, en las siguientes direcciones: IES Blas Infante, en la calle Huerto Ponce; CEIP Rey Juan Carlos I, en la avenida Andalucía, 16; CEIP Alunada, en la calle Higuera, s/n; CEIP Alcalde León Ríos, en la calle Jiménez Muñoz, 29; CEIP Alcalde Gil López, en la calle San Pedro Nolasco, s/n; CEIP Albaicín, avenida Carlos Cano, s/n; C. C. Huerto Queri, en la avenida Blas Infante, 45; C. C. El Calvario, en calle Romero, 3.