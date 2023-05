Susana Hornillo (confluencia Podemos-IU) llama a votar "para que las cosas cambien, como decía Anguita"

Susana Hornillo, candidata a la Alcaldía de Sevilla por Con Andalucía, la confluencia de Podemos-IU y otras seis fuerzas políticas, ha acudido a votar este domingo a las 10.30 horas a la sede del Distrito Macarena, calle Manuel Villalobos S/N, acompañada por el número dos de la candidatura, Ismael Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación, Susana Hornillo, ha apelado al voto de los indecisos y los que piensan que no sirve de nada votar, y ha recordado la frase de Julio Anguita, el profesor y exlíder de Izquierda Unida, de que "votar es plantar una semilla para que las cosas cambien".

"Afronto el día de hoy con muchísima ilusión. Hago un llamamiento a todas esas personas que se lo están pensando, a esas personas que todos los días trabajan para que Sevilla mejore, a los que piensan que es mejor abstenerse porque no se consigue nada votando, a los que tienen una situación complicada y piensan que da igual votar porque su situación no va a mejorar, a todos los jóvenes que van a votar por primera vez. Claro que sirve votar y su voto cuenta, y a quien le interesa que no se vote es porque quieren que las cosas no cambien. Como decía Julio Anguita, votar es plantar una semilla para que las cosas cambien", ha concluido Hornillo.

Susana Hornillo (Alcalá de Guadaíra, 1976), candidata a la Alcaldía de Sevilla de Con Andalucía, la confluencia liderada por Podemos e IU, es doctora ingeniera de Telecomunicación y profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, donde lleva algo más de 21 años dando clases en la rama de tratamiento digital de señales y propagación de ondas electromagnéticas. Los otros seis partidos aparte de Podemos e IU son Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes Andalucía y Alternativa Republicana.