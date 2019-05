Vox se lanza a la 'reconquista' de Sevilla

Cristina Peláez se presenta por segunda vez como candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla. No obstante, siendo repetidora, es una de las alcaldables más desconocidas. Pesará en estas elecciones municipales más la marca que la candidata en esta ocasión.

Los del partido de Santiago Abascal iniciaron su campaña electoral en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento de Sevilla, bajo la estatua de San Fernando. Un simbolismo quizás elegido para escenificar la reconquista de Sevilla que persigue este partido, que irá esbozando en los próximos días las líneas generales de su programa.

No obstante, si en las pasada municipales no obtuvieron representación municipal, al no llegar al 5% de los votos exigido, los sondeos no dan al partido muchas opciones más en esta ocasión. Pero Vox confía en que los resultados cosechados en las pasadas autonómicas y generales tengan también un reflejo en la capital hispalense.

Peláez estuvo acompañada por Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía.