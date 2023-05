Las elecciones municipales en Dos Hermanas en cifras

Con una población de 137.561 habitantes y un censo electoral de 106.437 personas, Dos Hermanas es, después de la capital, la primera población de Sevilla por número de habitantes. El término municipal tiene una extensión de 159,09 Km2, con una altura media de 42 metros sobre el nivel del mar, constituido por tierras sensiblemente llanas. El río Guadalquivir limita por el Norte y el Sur las tierras de Dos Hermanas, que atraviesa y fertiliza el canal del Bajo Guadalquivir. El clima de Dos Hermanas es soleado, con una temperatura media anual de 18,7º y una humedad media del 56%.

Dos Hermanas se encuentra estratégicamente situada, confluyendo en el municipio una importante red de comunicaciones, destacando sobre todo el comienzo de la autopista A-4 (Dos Hermanas-Puerto Real-Cádiz), la carretera N-IV Madrid-Cádiz, el río Guadalquivir, el aeródromo militar de El Copero y la vía férrea Madrid-Cádiz que constituyen puntos funda-mentales de esta red de comunicaciones. La proximidad de Sevilla, está a tan sólo 12 kilómetros, implica la extensión del término municipal de las redes de infraestructura de la capitalidad, según explica el Ayuntamiento en su página web.

La agricultura, que fue el sector más importante de la economía nazarena, ha dejado paso a otros recursos. Tradicionalmente se ha ponderado la calidad de la producción aceitunera de Dos Hermanas, siendo clásico el dicho de que la mejor aceituna del mundo es la que a su nacimiento ve la Giralda. Los naranjales daban, también, una importantísima producción actualmente muy mermada.

En materia de industria, Dos Hermanas perteneció al Polo de Desarrollo de Sevilla y a la Gran Area de Expansión Industrial de Andalucía. Destaca la existencia de un Polígono Industrial en su término municipal, con una situación extraordinariamente atractiva y dotado de una moderna urbanización suficiente para cualquier tipo de industria. Se trata del Polígono "Carretera de la Isla", situado a escasa distancia de la capital, cuya Primera Fase ocupa una superficie de 346 Has., dividida en 234 parcelas desde 500 a 106.000 m2. La segunda Fase del Polígono tiene una superficie de 995 Has., en la que podrían desarrollarse proyectos de envergadura en la línea de creciente expansión económica de Dos Hermanas. Existen, además, otros Polígonos Industriales situados en diversos puntos del término municipal: La Palmera, Fuente del Rey, Industrial Autovía, etc.

En las próximas eleciones municipales, los habitantes de Dos Hermanas elegirán a los 27 miembros que componen la corporación local, con lo cual la mayoría absoluta está en 14 concejales.

El Ayuntamiento es feudo casi exclusivo socialista desde que en el año 1983 Francisco Toscano Sánchez ganara las elecciones con el PSOE en su primera candidatura a las municipales en Dos Hermanas. Antes, sólo el Partido Comunista de España (PCE) ocupó el bastón de mando en Dos Hermanas, con el histórico político Manuel Benítez Rufo. Este fue el primer alcalde elegido por los nazarenos en las primeras elecciones democráticas de 1979. El PCE, gobernó en Dos Hermanas sólo una legislatura entre los años 1979 y 1983.

El PSOE de Francisco Toscano ha ganado las elecciones en el municipio nazareno en los últimos 36 años. Los socialistas han revalidado una mayoría absoluta tras otra en las elecciones municipales de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019.

En las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, el socialista Francisco Rodríguez se enfrentará por primera vez a las urnas después de que el pasado 4 de febrero de 2022 relevara en el cargo a Francisco Toscano Sánchez, alcalde nazareno desde 1983, con diez mandatos y diez mayorías absolutas a sus espaldas.